Ronnapat Parasapan

YMCBeta 2

Ronnapat Parasapan
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 854
Kârla kapanan işlemler:
5 854 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.80 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 043.06 USD (100 576 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5854 (1 043.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 043.06 USD (5854)
Sharpe oranı:
2.00
Alım-satım etkinliği:
99.81%
Maks. mevduat yükü:
7.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 854 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.54%
Yıllık tahmin:
19.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
71.49% (1 677.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 5854
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.80 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5854
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 043.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YMCBeta 2
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
3.1K
USD
48
100%
5 854
100%
100%
n/a
0.18
USD
71%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.