Soo Ye Kai

Algo 1 XAUUSD

Soo Ye Kai
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
133 (35.65%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (64.34%)
En iyi işlem:
1 334.15 USD
En kötü işlem:
-353.61 USD
Brüt kâr:
26 415.51 USD (293 071 pips)
Brüt zarar:
-25 007.07 USD (270 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 838.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 920.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
56.56%
Maks. mevduat yükü:
9.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
178 (47.72%)
Satış işlemleri:
195 (52.28%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
198.61 USD
Ortalama zarar:
-104.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 127.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 724.06 USD (7)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
57.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 777.26 USD
Maksimum:
3 754.48 USD (53.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.81% (3 754.48 USD)
Varlığa göre:
8.02% (291.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 334.15 USD
En kötü işlem: -354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 838.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 127.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 04:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 11:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
