İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
133 (35.65%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (64.34%)
En iyi işlem:
1 334.15 USD
En kötü işlem:
-353.61 USD
Brüt kâr:
26 415.51 USD (293 071 pips)
Brüt zarar:
-25 007.07 USD (270 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 838.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 920.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
56.56%
Maks. mevduat yükü:
9.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
178 (47.72%)
Satış işlemleri:
195 (52.28%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
198.61 USD
Ortalama zarar:
-104.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 127.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 724.06 USD (7)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
57.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 777.26 USD
Maksimum:
3 754.48 USD (53.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.81% (3 754.48 USD)
Varlığa göre:
8.02% (291.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +1 334.15 USD
En kötü işlem: -354 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 838.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 127.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
49
100%
373
35%
57%
1.05
3.78
USD
USD
54%
1:100