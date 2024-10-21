- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
333 (64.41%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (35.59%)
En iyi işlem:
163.20 USD
En kötü işlem:
-162.19 USD
Brüt kâr:
3 549.32 USD (106 149 pips)
Brüt zarar:
-2 218.83 USD (117 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (81.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
4.20%
Maks. mevduat yükü:
84.71%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
212 (41.01%)
Satış işlemleri:
305 (58.99%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
10.66 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-942.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-942.12 USD (13)
Aylık büyüme:
10.38%
Yıllık tahmin:
125.93%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.79 USD
Maksimum:
942.12 USD (39.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.23% (942.12 USD)
Varlığa göre:
69.57% (1 053.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|476
|USDJPY
|38
|BTCUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.3K
|USDJPY
|53
|BTCUSD
|-22
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|8K
|USDJPY
|2.6K
|BTCUSD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +163.20 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +81.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -942.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
76%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
49
89%
517
64%
4%
1.59
2.57
USD
USD
70%
1:500