Mr Anucha Penglao

TFEX Signal Robot

Mr Anucha Penglao
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -41%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
117 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (64.00%)
En iyi işlem:
18 351.47 THB
En kötü işlem:
-14 288.40 THB
Brüt kâr:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Brüt zarar:
-541 821.97 THB (18 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (44 764.23 THB)
Maksimum ardışık kâr:
44 764.23 THB (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
70.60%
Maks. mevduat yükü:
96.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
148 (45.54%)
Satış işlemleri:
177 (54.46%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-251.92 THB
Ortalama kâr:
3 931.19 THB
Ortalama zarar:
-2 604.91 THB
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-33 143.15 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-33 143.15 THB (12)
Aylık büyüme:
-18.11%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96 022.68 THB
Maksimum:
173 295.45 THB (62.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.47% (173 295.45 THB)
Varlığa göre:
9.97% (15 480.00 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOM25 82
GOH25 67
GOU25 51
GOZ24 38
S50H25 26
S50M25 24
S50U25 19
S50Z24 10
GOZ25 5
USDH25 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOM25 -2.6K
GOH25 -900
GOU25 -1K
GOZ24 2.3K
S50H25 -343
S50M25 -224
S50U25 -16
S50Z24 -141
GOZ25 346
USDH25 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOM25 -2.4K
GOH25 -645
GOU25 -910
GOZ24 2.6K
S50H25 -469
S50M25 -287
S50U25 11
S50Z24 -183
GOZ25 372
USDH25 5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 351.47 THB
En kötü işlem: -14 288 THB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +44 764.23 THB
Maksimum ardışık zarar: -33 143.15 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TopTraderCo-Live
2.00 × 2
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 12:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.21 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 07:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 05:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.16 13:54
No swaps are charged on the signal account
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.13 15:44
No swaps are charged on the signal account
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.