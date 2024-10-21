- Büyüme
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
117 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (64.00%)
En iyi işlem:
18 351.47 THB
En kötü işlem:
-14 288.40 THB
Brüt kâr:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Brüt zarar:
-541 821.97 THB (18 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (44 764.23 THB)
Maksimum ardışık kâr:
44 764.23 THB (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
70.60%
Maks. mevduat yükü:
96.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
148 (45.54%)
Satış işlemleri:
177 (54.46%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-251.92 THB
Ortalama kâr:
3 931.19 THB
Ortalama zarar:
-2 604.91 THB
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-33 143.15 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-33 143.15 THB (12)
Aylık büyüme:
-18.11%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96 022.68 THB
Maksimum:
173 295.45 THB (62.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.47% (173 295.45 THB)
Varlığa göre:
9.97% (15 480.00 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOM25
|82
|GOH25
|67
|GOU25
|51
|GOZ24
|38
|S50H25
|26
|S50M25
|24
|S50U25
|19
|S50Z24
|10
|GOZ25
|5
|USDH25
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOM25
|-2.6K
|GOH25
|-900
|GOU25
|-1K
|GOZ24
|2.3K
|S50H25
|-343
|S50M25
|-224
|S50U25
|-16
|S50Z24
|-141
|GOZ25
|346
|USDH25
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOM25
|-2.4K
|GOH25
|-645
|GOU25
|-910
|GOZ24
|2.6K
|S50H25
|-469
|S50M25
|-287
|S50U25
|11
|S50Z24
|-183
|GOZ25
|372
|USDH25
|5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18 351.47 THB
En kötü işlem: -14 288 THB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +44 764.23 THB
Maksimum ardışık zarar: -33 143.15 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
