Sachin Kumar Beragi

Bkailop

Sachin Kumar Beragi
3 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 231%
FXSmartBull-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 312
Kârla kapanan işlemler:
1 047 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (20.20%)
En iyi işlem:
43.62 USD
En kötü işlem:
-73.50 USD
Brüt kâr:
10 697.99 USD (227 526 371 pips)
Brüt zarar:
-3 506.05 USD (15 979 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (238.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.50 USD (33)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
0.54%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
50.07
Alış işlemleri:
691 (52.67%)
Satış işlemleri:
621 (47.33%)
Kâr faktörü:
3.05
Beklenen getiri:
5.48 USD
Ortalama kâr:
10.22 USD
Ortalama zarar:
-13.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-123.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.63 USD (3)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.57%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
143.63 USD (1.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (143.63 USD)
Varlığa göre:
1.07% (65.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 885
USDJPYx 345
GBPUSDx 63
EURUSDx 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx 6K
USDJPYx 1.1K
GBPUSDx 78
EURUSDx 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx 189M
USDJPYx 33M
GBPUSDx 4.2M
EURUSDx 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.62 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +238.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXSmartBull-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
Thomas Nickel
837
Thomas Nickel 2025.03.14 08:21 
 

I subscribed to the BKAIlop signal. Unfortunately, the signals aren't being transmitted properly. Some of my trades aren't closing properly. There's a problem with MQL5; MQL needs to look into what's going on. Other users are having the same problem; you can read about it in the reviews. I hope MQL takes care of this. It would be nice if I could get my subscription fee for the signal refunded.

sunzebo
627
sunzebo 2025.01.22 10:02 
 

I have same issue, When the signal is closed but my order is still running. My MT5 is EC-Markets Server , Hedge Mode.

Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.11.04 16:56  (2024.11.14 18:09 değiştirildi) 
 

When the signal is closed but my order is still running, I have a loss, I don't know how to fix it, can anyone help me fix it? cannot be copied exactly if you use it

2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 09:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 19:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 18:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.05 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.21 18:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 12:54
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.15 12:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
