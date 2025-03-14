- Büyüme
İşlemler:
1 312
Kârla kapanan işlemler:
1 047 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (20.20%)
En iyi işlem:
43.62 USD
En kötü işlem:
-73.50 USD
Brüt kâr:
10 697.99 USD (227 526 371 pips)
Brüt zarar:
-3 506.05 USD (15 979 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (238.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.50 USD (33)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
0.54%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
50.07
Alış işlemleri:
691 (52.67%)
Satış işlemleri:
621 (47.33%)
Kâr faktörü:
3.05
Beklenen getiri:
5.48 USD
Ortalama kâr:
10.22 USD
Ortalama zarar:
-13.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-123.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.63 USD (3)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.57%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
143.63 USD (1.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (143.63 USD)
Varlığa göre:
1.07% (65.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|885
|USDJPYx
|345
|GBPUSDx
|63
|EURUSDx
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDx
|6K
|USDJPYx
|1.1K
|GBPUSDx
|78
|EURUSDx
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDx
|189M
|USDJPYx
|33M
|GBPUSDx
|4.2M
|EURUSDx
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.62 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +238.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXSmartBull-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I subscribed to the BKAIlop signal. Unfortunately, the signals aren't being transmitted properly. Some of my trades aren't closing properly. There's a problem with MQL5; MQL needs to look into what's going on. Other users are having the same problem; you can read about it in the reviews. I hope MQL takes care of this. It would be nice if I could get my subscription fee for the signal refunded.
I have same issue, When the signal is closed but my order is still running. My MT5 is EC-Markets Server , Hedge Mode.
When the signal is closed but my order is still running, I have a loss, I don't know how to fix it, can anyone help me fix it? cannot be copied exactly if you use it
FXSmartBull-Live - you should close all channels, or switch platforms