Ryan Keylock

CMI Aussie Compounder

Ryan Keylock
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
722
Kârla kapanan işlemler:
610 (84.48%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (15.51%)
En iyi işlem:
943.66 USD
En kötü işlem:
-1 882.10 USD
Brüt kâr:
36 521.76 USD (80 198 pips)
Brüt zarar:
-28 477.35 USD (58 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (1 150.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 480.85 USD (38)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
131.54%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
364 (50.42%)
Satış işlemleri:
358 (49.58%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
11.14 USD
Ortalama kâr:
59.87 USD
Ortalama zarar:
-254.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-12 178.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 178.19 USD (21)
Aylık büyüme:
-0.15%
Yıllık tahmin:
1.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
586.11 USD
Maksimum:
12 178.19 USD (10.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.91% (12 178.19 USD)
Varlığa göre:
44.21% (48 287.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 397
AUDCAD 285
AUDNZD 27
GBPJPY 9
SP500 3
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 7.6K
AUDCAD -68
AUDNZD 359
GBPJPY 17
SP500 -22
XAUUSD 134
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD -677
AUDNZD 1.5K
GBPJPY 337
SP500 -213
XAUUSD 36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +943.66 USD
En kötü işlem: -1 882 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 150.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 178.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.81% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CMI Aussie Compounder
Ayda 50 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
50
99%
722
84%
100%
1.28
11.14
USD
44%
1:200
