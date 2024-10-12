SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JonatanLemes
Jonatan Melhado Lemes

JonatanLemes

Jonatan Melhado Lemes
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -50%
HantecMarkets-Server1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
61 (41.21%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (58.78%)
En iyi işlem:
44.73 USD
En kötü işlem:
-160.71 USD
Brüt kâr:
393.82 USD (24 943 pips)
Brüt zarar:
-699.83 USD (33 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (128.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.95 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
38.34%
Maks. mevduat yükü:
16.83%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
70 (47.30%)
Satış işlemleri:
78 (52.70%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-2.07 USD
Ortalama kâr:
6.46 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-54.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.70 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.25%
Yıllık tahmin:
-12.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
306.01 USD
Maksimum:
356.24 USD (60.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.89% (356.24 USD)
Varlığa göre:
28.48% (183.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 52
USDJPY 35
USDCHF 10
USDCAD 8
GBPUSD 7
EURJPY 6
XAUUSD 6
EURUSD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
EURGBP 3
GBPCAD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 1
JP225 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -47
USDJPY -32
USDCHF 5
USDCAD -170
GBPUSD -21
EURJPY 10
XAUUSD -88
EURUSD 40
AUDUSD 2
NZDUSD -2
EURGBP -3
GBPCAD 9
AUDJPY 14
AUDCHF -23
JP225 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -6.3K
USDJPY 198
USDCHF 1.4K
USDCAD -3.6K
GBPUSD -561
EURJPY 1.6K
XAUUSD -6.5K
EURUSD 193
AUDUSD 1.2K
NZDUSD 264
EURGBP -202
GBPCAD 2.7K
AUDJPY 1.3K
AUDCHF -964
JP225 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.73 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +128.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.70 × 10
RoboForex-ProCent-7
2.40 × 5
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 11:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 23:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.21 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.15 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
