Honghao Huang

UM 0 TW u1588

Honghao Huang
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -43%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 191
Kârla kapanan işlemler:
1 127 (51.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 064 (48.56%)
En iyi işlem:
293.28 USD
En kötü işlem:
-871.12 USD
Brüt kâr:
12 171.97 USD (17 885 801 pips)
Brüt zarar:
-13 248.92 USD (18 052 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (87.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
505.58 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 541 (70.33%)
Satış işlemleri:
650 (29.67%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
10.80 USD
Ortalama zarar:
-12.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-267.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 315.73 USD (2)
Aylık büyüme:
-50.51%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 129.52 USD
Maksimum:
1 914.57 USD (83.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.72% (1 914.57 USD)
Varlığa göre:
91.64% (1 687.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 406
XAUUSD 324
HK50ft 264
BTCUSD 227
GBPCAD 145
USDCAD 70
AUDCAD 65
GBPNZD 61
EURGBP 44
GBPUSD 44
USDJPY 37
NZDUSD 36
EURAUD 34
GBPCHF 32
CL-OIL 28
ETHUSD 28
GBPAUD 28
USDCHF 27
NAS100ft 27
NZDCHF 27
EURCAD 26
AUDUSD 21
GBPJPY 19
AUDNZD 19
AUDCHF 18
EURNZD 18
EURCHF 17
NZDCAD 13
DOGUSD 13
CADCHF 10
NZDSGD 9
JPN225ft 8
NZDJPY 7
SOLUSD 6
LTCUSD 6
AUDJPY 5
CADJPY 5
EURJPY 4
NAS100 4
EURSGD 4
SP500ft 3
CHFJPY 1
USDSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.1K
XAUUSD 88
HK50ft 194
BTCUSD -137
GBPCAD 38
USDCAD -72
AUDCAD 31
GBPNZD 86
EURGBP -19
GBPUSD 54
USDJPY -141
NZDUSD -6
EURAUD 208
GBPCHF -63
CL-OIL 12
ETHUSD -33
GBPAUD 179
USDCHF 10
NAS100ft -376
NZDCHF -25
EURCAD 23
AUDUSD -23
GBPJPY 11
AUDNZD -56
AUDCHF -100
EURNZD 21
EURCHF -13
NZDCAD 16
DOGUSD 96
CADCHF 24
NZDSGD -16
JPN225ft 17
NZDJPY -36
SOLUSD 63
LTCUSD -23
AUDJPY -5
CADJPY -12
EURJPY -14
NAS100 -14
EURSGD 7
SP500ft -13
CHFJPY 5
USDSGD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -201K
XAUUSD 11K
HK50ft 1.6M
BTCUSD -1M
GBPCAD -4.5K
USDCAD -6.7K
AUDCAD 977
GBPNZD 12K
EURGBP -53
GBPUSD 2.5K
USDJPY -16K
NZDUSD 952
EURAUD 26K
GBPCHF -4.6K
CL-OIL 7K
ETHUSD -51K
GBPAUD 27K
USDCHF 1.8K
NAS100ft -376K
NZDCHF -2.6K
EURCAD -1.1K
AUDUSD -1.5K
GBPJPY 537
AUDNZD -4K
AUDCHF -5.7K
EURNZD 4.4K
EURCHF -772
NZDCAD -1.2K
DOGUSD 687
CADCHF 1.8K
NZDSGD -1.8K
JPN225ft 38K
NZDJPY -3.3K
SOLUSD 7.5K
LTCUSD -2.3K
AUDJPY -342
CADJPY -1.7K
EURJPY -2K
NAS100 -14K
EURSGD 969
SP500ft -13K
CHFJPY 803
USDSGD -714
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.28 USD
En kötü işlem: -871 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -267.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.17 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.06.11 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
