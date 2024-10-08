SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Elinglanwaspodo Trader
Irwan Budisusanto

Elinglanwaspodo Trader

Irwan Budisusanto
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
IntlMitraFutures-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
369
Kârla kapanan işlemler:
125 (33.87%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (66.12%)
En iyi işlem:
259.29 USD
En kötü işlem:
-150.65 USD
Brüt kâr:
5 211.84 USD (454 512 pips)
Brüt zarar:
-3 933.20 USD (379 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (302.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.86 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
63.08%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
237 (64.23%)
Satış işlemleri:
132 (35.77%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
41.69 USD
Ortalama zarar:
-16.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-163.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.06 USD (10)
Aylık büyüme:
30.65%
Yıllık tahmin:
371.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.62 USD
Maksimum:
804.62 USD (51.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.12% (804.62 USD)
Varlığa göre:
31.43% (32.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 48
XAGUSD.i 46
EURAUD.i 28
EURJPY.i 28
CHFJPY.i 26
GBPAUD.i 25
USDCAD.i 23
AUDJPY.i 22
EURGBP.i 15
GBPJPY.i 15
AUDNZD.i 14
EURCAD.i 13
NZDUSD.i 12
CLSK.i 11
USDJPY.i 11
AUDUSD.i 9
GBPCHF.i 7
EURCHF.i 6
EURUSD.i 5
GBPUSD.i 3
USDCHF.i 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 1.5K
XAGUSD.i 673
EURAUD.i -100
EURJPY.i -20
CHFJPY.i -63
GBPAUD.i -39
USDCAD.i -65
AUDJPY.i -81
EURGBP.i -62
GBPJPY.i -108
AUDNZD.i -54
EURCAD.i 1
NZDUSD.i -84
CLSK.i -4
USDJPY.i -11
AUDUSD.i -9
GBPCHF.i -71
EURCHF.i -29
EURUSD.i -35
GBPUSD.i -59
USDCHF.i -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 162K
XAGUSD.i 14K
EURAUD.i -12K
EURJPY.i -2.1K
CHFJPY.i -8.5K
GBPAUD.i -4.4K
USDCAD.i -9.1K
AUDJPY.i -11K
EURGBP.i -4.1K
GBPJPY.i -15K
AUDNZD.i -8.5K
EURCAD.i 1.3K
NZDUSD.i -8.3K
CLSK.i -37
USDJPY.i -1.3K
AUDUSD.i -647
GBPCHF.i -4.4K
EURCHF.i -1.8K
EURUSD.i -2.9K
GBPUSD.i -5.8K
USDCHF.i -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +259.29 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +302.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The profit follower system has low risk and high gain.

0.01 lot

Risk to reward (1:2)

Please subscribe and enjoy it... 

İnceleme yok
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 11:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 21:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.25 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 01:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.23 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.15 19:38
Share of trading days is too low
2024.10.15 19:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.15 18:36
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Elinglanwaspodo Trader
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
45
USD
51
0%
369
33%
99%
1.32
3.47
USD
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.