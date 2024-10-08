- Büyüme
İşlemler:
369
Kârla kapanan işlemler:
125 (33.87%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (66.12%)
En iyi işlem:
259.29 USD
En kötü işlem:
-150.65 USD
Brüt kâr:
5 211.84 USD (454 512 pips)
Brüt zarar:
-3 933.20 USD (379 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (302.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.86 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
63.08%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
237 (64.23%)
Satış işlemleri:
132 (35.77%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
41.69 USD
Ortalama zarar:
-16.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-163.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.06 USD (10)
Aylık büyüme:
30.65%
Yıllık tahmin:
371.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.62 USD
Maksimum:
804.62 USD (51.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.12% (804.62 USD)
Varlığa göre:
31.43% (32.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|48
|XAGUSD.i
|46
|EURAUD.i
|28
|EURJPY.i
|28
|CHFJPY.i
|26
|GBPAUD.i
|25
|USDCAD.i
|23
|AUDJPY.i
|22
|EURGBP.i
|15
|GBPJPY.i
|15
|AUDNZD.i
|14
|EURCAD.i
|13
|NZDUSD.i
|12
|CLSK.i
|11
|USDJPY.i
|11
|AUDUSD.i
|9
|GBPCHF.i
|7
|EURCHF.i
|6
|EURUSD.i
|5
|GBPUSD.i
|3
|USDCHF.i
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|1.5K
|XAGUSD.i
|673
|EURAUD.i
|-100
|EURJPY.i
|-20
|CHFJPY.i
|-63
|GBPAUD.i
|-39
|USDCAD.i
|-65
|AUDJPY.i
|-81
|EURGBP.i
|-62
|GBPJPY.i
|-108
|AUDNZD.i
|-54
|EURCAD.i
|1
|NZDUSD.i
|-84
|CLSK.i
|-4
|USDJPY.i
|-11
|AUDUSD.i
|-9
|GBPCHF.i
|-71
|EURCHF.i
|-29
|EURUSD.i
|-35
|GBPUSD.i
|-59
|USDCHF.i
|-18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|162K
|XAGUSD.i
|14K
|EURAUD.i
|-12K
|EURJPY.i
|-2.1K
|CHFJPY.i
|-8.5K
|GBPAUD.i
|-4.4K
|USDCAD.i
|-9.1K
|AUDJPY.i
|-11K
|EURGBP.i
|-4.1K
|GBPJPY.i
|-15K
|AUDNZD.i
|-8.5K
|EURCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|-8.3K
|CLSK.i
|-37
|USDJPY.i
|-1.3K
|AUDUSD.i
|-647
|GBPCHF.i
|-4.4K
|EURCHF.i
|-1.8K
|EURUSD.i
|-2.9K
|GBPUSD.i
|-5.8K
|USDCHF.i
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +259.29 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +302.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The profit follower system has low risk and high gain.
0.01 lot
Risk to reward (1:2)
Please subscribe and enjoy it...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
USD
45
USD
USD
51
0%
369
33%
99%
1.32
3.47
USD
USD
52%
1:500