- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
651
Kârla kapanan işlemler:
488 (74.96%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (25.04%)
En iyi işlem:
5.06 USD
En kötü işlem:
-5.39 USD
Brüt kâr:
458.71 USD (52 791 pips)
Brüt zarar:
-453.91 USD (49 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (14.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.33 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
13.35%
Maks. mevduat yükü:
16.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
235 (36.10%)
Satış işlemleri:
416 (63.90%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.40 USD (3)
Aylık büyüme:
18.14%
Yıllık tahmin:
220.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.28 USD
Maksimum:
55.48 USD (52.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.80% (55.48 USD)
Varlığa göre:
7.52% (4.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|240
|XAUUSD
|231
|EURUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|25
|XAUUSD
|-11
|EURUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.6K
|XAUUSD
|-649
|EURUSD
|-624
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.06 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 53
|
ICMarketsSC-Live03
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 648
|
Alpari-Pro.ECN
|0.91 × 80
|
Coinexx-Live
|0.93 × 237
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|1.67 × 3
|
FXCC1-Live
|1.70 × 144
Trading Pairs:
- USDJPY
- EURUSD
- XAUUSD
- Trend trading, breakout
- Ranging Trading, scape
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
51
100%
651
74%
13%
1.01
0.01
USD
USD
53%
1:500