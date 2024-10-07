SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / X68
Dat Hoang

X68

Dat Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
Coinexx-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
651
Kârla kapanan işlemler:
488 (74.96%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (25.04%)
En iyi işlem:
5.06 USD
En kötü işlem:
-5.39 USD
Brüt kâr:
458.71 USD (52 791 pips)
Brüt zarar:
-453.91 USD (49 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (14.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.33 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
13.35%
Maks. mevduat yükü:
16.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
235 (36.10%)
Satış işlemleri:
416 (63.90%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.40 USD (3)
Aylık büyüme:
18.14%
Yıllık tahmin:
220.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.28 USD
Maksimum:
55.48 USD (52.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.80% (55.48 USD)
Varlığa göre:
7.52% (4.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 240
XAUUSD 231
EURUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 25
XAUUSD -11
EURUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.6K
XAUUSD -649
EURUSD -624
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.06 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.09 × 53
ICMarketsSC-Live03
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 5
Coinexx-Demo
0.82 × 648
Alpari-Pro.ECN
0.91 × 80
Coinexx-Live
0.93 × 237
RoboForex-ECN
1.00 × 7
RoboForex-ECN-2
1.00 × 2
GlobalPrime-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 1
TradingProInternational-Live
1.67 × 3
FXCC1-Live
1.70 × 144
50 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading Pairs:

- USDJPY

- EURUSD

- XAUUSD


- Trend trading, breakout

- Ranging Trading, scape


İnceleme yok
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.17 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.27 15:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.20 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.19 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X68
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
105
USD
51
100%
651
74%
13%
1.01
0.01
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.