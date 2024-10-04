SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RatkoFX
Ratko Atanasov

RatkoFX

Ratko Atanasov
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -49%
Pepperstone-Edge04
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
140 (50.35%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (49.64%)
En iyi işlem:
83.70 USD
En kötü işlem:
-58.48 USD
Brüt kâr:
2 432.88 USD (18 339 pips)
Brüt zarar:
-3 342.59 USD (22 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (61.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.45 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
7.61%
Maks. mevduat yükü:
102.86%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
156 (56.12%)
Satış işlemleri:
122 (43.88%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-3.27 USD
Ortalama kâr:
17.38 USD
Ortalama zarar:
-24.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-342.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.74 USD (11)
Aylık büyüme:
-5.61%
Yıllık tahmin:
-68.10%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
909.99 USD
Maksimum:
1 257.72 USD (56.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.71% (1 257.72 USD)
Varlığa göre:
2.95% (38.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.a 45
GBPUSD.a 42
USDJPY.a 38
USDCHF.a 38
USDCAD.a 37
AUDUSD.a 32
NZDUSD.a 14
AUDJPY.a 8
GBPJPY.a 8
XAUUSD.a 6
GER40.a 5
EURJPY.a 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.a -65
GBPUSD.a -151
USDJPY.a 111
USDCHF.a -95
USDCAD.a -207
AUDUSD.a -187
NZDUSD.a 1
AUDJPY.a -78
GBPJPY.a -125
XAUUSD.a -53
GER40.a -42
EURJPY.a -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.a -305
GBPUSD.a -809
USDJPY.a 1.2K
USDCHF.a 1.1K
USDCAD.a -1.6K
AUDUSD.a -2.1K
NZDUSD.a -97
AUDJPY.a -509
GBPJPY.a -1.4K
XAUUSD.a 730
GER40.a -769
EURJPY.a 161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.70 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +61.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -342.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Forex Breakout Strategy focused on trading major currency pairs including:
- EUR/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; NZD/USD ; USD/JPY ; GBP/USD and USD/CAD
With a low draw-down approach, each trade follows a 1:2 risk-reward ratio, risking just 2% of the account size per trade. Only one trade is open at a time, ensuring minimal exposure, with a few high-quality trades per week. Ideal for steady, consistent returns with controlled risk.
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RatkoFX
Ayda 31 USD
-49%
0
0
USD
960
USD
70
74%
278
50%
8%
0.72
-3.27
USD
57%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.