İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
140 (50.35%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (49.64%)
En iyi işlem:
83.70 USD
En kötü işlem:
-58.48 USD
Brüt kâr:
2 432.88 USD (18 339 pips)
Brüt zarar:
-3 342.59 USD (22 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (61.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.45 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
7.61%
Maks. mevduat yükü:
102.86%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
156 (56.12%)
Satış işlemleri:
122 (43.88%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-3.27 USD
Ortalama kâr:
17.38 USD
Ortalama zarar:
-24.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-342.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.74 USD (11)
Aylık büyüme:
-5.61%
Yıllık tahmin:
-68.10%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
909.99 USD
Maksimum:
1 257.72 USD (56.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.71% (1 257.72 USD)
Varlığa göre:
2.95% (38.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|45
|GBPUSD.a
|42
|USDJPY.a
|38
|USDCHF.a
|38
|USDCAD.a
|37
|AUDUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|14
|AUDJPY.a
|8
|GBPJPY.a
|8
|XAUUSD.a
|6
|GER40.a
|5
|EURJPY.a
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.a
|-65
|GBPUSD.a
|-151
|USDJPY.a
|111
|USDCHF.a
|-95
|USDCAD.a
|-207
|AUDUSD.a
|-187
|NZDUSD.a
|1
|AUDJPY.a
|-78
|GBPJPY.a
|-125
|XAUUSD.a
|-53
|GER40.a
|-42
|EURJPY.a
|-18
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.a
|-305
|GBPUSD.a
|-809
|USDJPY.a
|1.2K
|USDCHF.a
|1.1K
|USDCAD.a
|-1.6K
|AUDUSD.a
|-2.1K
|NZDUSD.a
|-97
|AUDJPY.a
|-509
|GBPJPY.a
|-1.4K
|XAUUSD.a
|730
|GER40.a
|-769
|EURJPY.a
|161
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.70 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +61.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -342.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Forex Breakout Strategy focused on trading major currency pairs including:
- EUR/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; NZD/USD ; USD/JPY ; GBP/USD and USD/CAD
With a low draw-down approach, each trade follows a 1:2 risk-reward ratio, risking just 2% of the account size per trade. Only one trade is open at a time, ensuring minimal exposure, with a few high-quality trades per week. Ideal for steady, consistent returns with controlled risk.
İnceleme yok
