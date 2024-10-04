SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yhqtv darwin
Ki Kwong Choi

Yhqtv darwin

Ki Kwong Choi
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -57%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
815
Kârla kapanan işlemler:
253 (31.04%)
Zararla kapanan işlemler:
562 (68.96%)
En iyi işlem:
238.21 USD
En kötü işlem:
-321.58 USD
Brüt kâr:
4 823.38 USD (322 990 pips)
Brüt zarar:
-5 753.64 USD (339 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (78.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.60 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
51.59%
Maks. mevduat yükü:
99.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
412 (50.55%)
Satış işlemleri:
403 (49.45%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.14 USD
Ortalama kâr:
19.06 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-216.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.95 USD (22)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 011.03 USD
Maksimum:
1 122.68 USD (63.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.98% (1 122.68 USD)
Varlığa göre:
20.42% (221.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 514
USDJPY 217
GBPUSD 80
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -469
USDJPY -446
GBPUSD -6
EURUSD 4
XAGUSD -11
GBPJPY -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.9K
USDJPY -14K
GBPUSD 2.8K
EURUSD 255
XAGUSD -219
GBPJPY -165
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.21 USD
En kötü işlem: -322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +78.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.28 × 187
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
CFHMarkets-Live1
0.42 × 123
OrtegaCapital-Server
0.43 × 325
ICMarkets-Live06
0.46 × 135
Pepperstone-Edge07
0.50 × 28
FusionMarkets-Demo
0.53 × 32
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 101
ICMarkets-Live09
0.61 × 116
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
FXOpen-ECN Live Server
0.63 × 107
Monex-Server2
0.63 × 49
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 158
187 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.06.05 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 22:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 09:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 17:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.04 17:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yhqtv darwin
Ayda 30 USD
-57%
0
0
USD
713
USD
52
100%
815
31%
52%
0.83
-1.14
USD
64%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.