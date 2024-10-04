Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real 0.00 × 3 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 3 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.28 × 187 AxiTrader-US06-Live 0.29 × 7 ATCBrokers-Live 1 0.36 × 14 CFHMarkets-Live1 0.42 × 123 OrtegaCapital-Server 0.43 × 325 ICMarkets-Live06 0.46 × 135 Pepperstone-Edge07 0.50 × 28 FusionMarkets-Demo 0.53 × 32 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 RoboForex-ECN-2 0.58 × 101 ICMarkets-Live09 0.61 × 116 AtlanticPearl-Live 1 0.62 × 42 FXOpen-ECN Live Server 0.63 × 107 Monex-Server2 0.63 × 49 AxiTrader-US07-Live 0.63 × 158 187 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya