- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
815
Kârla kapanan işlemler:
253 (31.04%)
Zararla kapanan işlemler:
562 (68.96%)
En iyi işlem:
238.21 USD
En kötü işlem:
-321.58 USD
Brüt kâr:
4 823.38 USD (322 990 pips)
Brüt zarar:
-5 753.64 USD (339 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (78.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.60 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
51.59%
Maks. mevduat yükü:
99.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
412 (50.55%)
Satış işlemleri:
403 (49.45%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.14 USD
Ortalama kâr:
19.06 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-216.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.95 USD (22)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 011.03 USD
Maksimum:
1 122.68 USD (63.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.98% (1 122.68 USD)
Varlığa göre:
20.42% (221.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|514
|USDJPY
|217
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|2
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-469
|USDJPY
|-446
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|-11
|GBPJPY
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-14K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|255
|XAGUSD
|-219
|GBPJPY
|-165
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.21 USD
En kötü işlem: -322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +78.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 187
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
CFHMarkets-Live1
|0.42 × 123
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 325
|
ICMarkets-Live06
|0.46 × 135
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|0.53 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.58 × 101
|
ICMarkets-Live09
|0.61 × 116
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.62 × 42
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.63 × 107
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|0.63 × 158
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-57%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
52
100%
815
31%
52%
0.83
-1.14
USD
USD
64%
1:200