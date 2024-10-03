- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
28 (16.56%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (83.43%)
En iyi işlem:
8.36 USD
En kötü işlem:
-3.77 USD
Brüt kâr:
179.39 USD (27 059 pips)
Brüt zarar:
-208.11 USD (29 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (24.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.40 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
12.64%
Maks. mevduat yükü:
75.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
81 (47.93%)
Satış işlemleri:
88 (52.07%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
6.41 USD
Ortalama zarar:
-1.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-35.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.04 USD (24)
Aylık büyüme:
2.95%
Yıllık tahmin:
35.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.12 USD
Maksimum:
84.54 USD (64.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.33% (84.54 USD)
Varlığa göre:
4.61% (2.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.36 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +24.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|1.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|2.98 × 135
|
Exness-Real16
|3.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|8.12 × 167
|
ATFXGM9-Live
|11.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|12.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
52
100%
169
16%
13%
0.86
-0.17
USD
USD
64%
1:100