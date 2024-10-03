SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EagleWing01
Yui Man Mok

EagleWing01

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 092
Kârla kapanan işlemler:
775 (70.97%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (29.03%)
En iyi işlem:
110.68 USD
En kötü işlem:
-330.76 USD
Brüt kâr:
8 666.39 USD (893 207 pips)
Brüt zarar:
-5 570.26 USD (528 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (220.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
270.75 USD (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.86%
Maks. mevduat yükü:
18.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
549 (50.27%)
Satış işlemleri:
543 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
11.18 USD
Ortalama zarar:
-17.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 064.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 064.92 USD (9)
Aylık büyüme:
11.32%
Yıllık tahmin:
137.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.22 USD
Maksimum:
1 064.92 USD (24.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.75% (1 064.92 USD)
Varlığa göre:
83.54% (2 608.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 1092
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd 373K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.68 USD
En kötü işlem: -331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +220.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 064.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EagleWing01
Ayda 999 USD
13%
0
0
USD
2.4K
USD
53
99%
1 092
70%
96%
1.55
2.84
USD
84%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

