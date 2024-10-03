SinyallerBölümler
Dang Khanh Huynh

BOT VIP PRO

Dang Khanh Huynh
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 267%
LiteFinanceVC-Live-07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
700
Kârla kapanan işlemler:
496 (70.85%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (29.14%)
En iyi işlem:
1 255.25 USD
En kötü işlem:
-755.02 USD
Brüt kâr:
27 670.51 USD (113 398 pips)
Brüt zarar:
-12 271.42 USD (75 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (188.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 896.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
93.25%
Maks. mevduat yükü:
9.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.81
Alış işlemleri:
356 (50.86%)
Satış işlemleri:
344 (49.14%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
22.00 USD
Ortalama kâr:
55.79 USD
Ortalama zarar:
-60.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-563.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 017.57 USD (3)
Aylık büyüme:
1.90%
Yıllık tahmin:
23.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 569.04 USD (12.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (1 569.04 USD)
Varlığa göre:
49.89% (5 811.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm 700
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 255.25 USD
En kötü işlem: -755 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +188.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -563.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.