Rogers77
Riski Prasetyo

Rogers77

Riski Prasetyo
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
124 (37.34%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (62.65%)
En iyi işlem:
1 254.00 USD
En kötü işlem:
-415.04 USD
Brüt kâr:
19 418.50 USD (714 461 pips)
Brüt zarar:
-17 343.07 USD (670 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (495.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 487.70 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.40%
Maks. mevduat yükü:
16.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
171 (51.51%)
Satış işlemleri:
161 (48.49%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
6.25 USD
Ortalama kâr:
156.60 USD
Ortalama zarar:
-83.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 545.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 350.63 USD (9)
Aylık büyüme:
24.47%
Yıllık tahmin:
296.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.43 USD
Maksimum:
3 756.03 USD (51.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.73% (2 788.15 USD)
Varlığa göre:
13.70% (53.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 157
NQ100.R 84
GBPJPY 45
USDJPY 18
EURNZD 9
GBPUSD 8
EURJPY 8
CL.R 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
NQ100.R -245
GBPJPY 1K
USDJPY -205
EURNZD -150
GBPUSD 400
EURJPY -161
CL.R -14
NZDJPY -36
USDCHF -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
NQ100.R 700
GBPJPY 15K
USDJPY 382
EURNZD -2.2K
GBPUSD 4.2K
EURJPY -2.8K
CL.R -26
NZDJPY -500
USDCHF -500
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 254.00 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +495.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 545.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
293 daha fazla...
Trade with MOMENTUM

Trade with STOP LOSS

EXPECTED RETURN /MO 5-10%

MAX DRAWDOWN    /MO 20%

just for long term bussines


You can read All about me in my statistic.



İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 23:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 16:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 02:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 09:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.18 20:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rogers77
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
2.1K
USD
52
0%
332
37%
77%
1.11
6.25
USD
66%
1:200
