Chun Sing Leung

Leo

Chun Sing Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
200 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 133%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 342
Kârla kapanan işlemler:
904 (67.36%)
Zararla kapanan işlemler:
438 (32.64%)
En iyi işlem:
1 018.32 USD
En kötü işlem:
-1 907.56 USD
Brüt kâr:
34 084.07 USD (584 765 pips)
Brüt zarar:
-25 646.95 USD (207 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (354.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 207.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
16.68%
Maks. mevduat yükü:
98.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
548 (40.83%)
Satış işlemleri:
794 (59.17%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
37.70 USD
Ortalama zarar:
-58.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-922.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 098.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-74.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 643.06 USD
Maksimum:
5 612.04 USD (36.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.50% (5 612.04 USD)
Varlığa göre:
89.13% (4 481.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 487
USDJPY 201
GBPUSD 177
EURUSD 134
USDCAD 105
USDCHF 91
AUDNZD 41
AUDUSD 25
BTCUSD 17
SUMMARY 14
AUDCAD 13
AUDCHF 10
NZDUSD 8
USDCNH 7
EURCAD 4
XTIUSD 3
ETHUSD 2
USDHKD 2
XBRUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.9K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
EURUSD 567
USDCAD 974
USDCHF 738
AUDNZD 133
AUDUSD 155
BTCUSD 69
SUMMARY -1K
AUDCAD -26
AUDCHF -42
NZDUSD -19
USDCNH 93
EURCAD 36
XTIUSD -1
ETHUSD 0
USDHKD -15
XBRUSD 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
USDJPY 12K
GBPUSD 6.3K
EURUSD 2.6K
USDCAD 5.3K
USDCHF 1.6K
AUDNZD 28K
AUDUSD 424
BTCUSD 292K
SUMMARY 0
AUDCAD -195
AUDCHF -270
NZDUSD -118
USDCNH 1K
EURCAD 4
XTIUSD 9
ETHUSD 5K
USDHKD -491
XBRUSD 43
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 018.32 USD
En kötü işlem: -1 908 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +354.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -922.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.12 × 241
EightcapLtd-Real2
0.15 × 13
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.45 × 177
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 43
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.67 × 73
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live05
0.98 × 206
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.06 × 216
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 826
112 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 18:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 00:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
