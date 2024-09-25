Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 0.00 × 3 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 2 Coinexx-Demo 0.00 × 2 FBSInc-bonus1 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 15 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.12 × 241 EightcapLtd-Real2 0.15 × 13 XMTrading-Real 252 0.16 × 31 VantageFXInternational-Live 6 0.20 × 5 MEXAtlantic-Real 0.24 × 302 VantageFXInternational-Live 8 0.27 × 121 ICMarketsSC-Live14 0.29 × 73 ICMarketsSC-Live27 0.45 × 177 ICMarketsSC-Live33 0.56 × 43 ICMarketsSC-Live25 0.67 × 3 EagleFX-Live 0.67 × 73 VantageFXInternational-Live 2 0.90 × 307 ICMarketsSC-Live05 0.98 × 206 Coinexx-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 1.06 × 216 ICMarketsSC-Live20 1.07 × 826 112 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya