İşlemler:
1 342
Kârla kapanan işlemler:
904 (67.36%)
Zararla kapanan işlemler:
438 (32.64%)
En iyi işlem:
1 018.32 USD
En kötü işlem:
-1 907.56 USD
Brüt kâr:
34 084.07 USD (584 765 pips)
Brüt zarar:
-25 646.95 USD (207 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (354.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 207.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
16.68%
Maks. mevduat yükü:
98.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
548 (40.83%)
Satış işlemleri:
794 (59.17%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
37.70 USD
Ortalama zarar:
-58.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-922.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 098.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-74.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 643.06 USD
Maksimum:
5 612.04 USD (36.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.50% (5 612.04 USD)
Varlığa göre:
89.13% (4 481.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|487
|USDJPY
|201
|GBPUSD
|177
|EURUSD
|134
|USDCAD
|105
|USDCHF
|91
|AUDNZD
|41
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|17
|SUMMARY
|14
|AUDCAD
|13
|AUDCHF
|10
|NZDUSD
|8
|USDCNH
|7
|EURCAD
|4
|XTIUSD
|3
|ETHUSD
|2
|USDHKD
|2
|XBRUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|567
|USDCAD
|974
|USDCHF
|738
|AUDNZD
|133
|AUDUSD
|155
|BTCUSD
|69
|SUMMARY
|-1K
|AUDCAD
|-26
|AUDCHF
|-42
|NZDUSD
|-19
|USDCNH
|93
|EURCAD
|36
|XTIUSD
|-1
|ETHUSD
|0
|USDHKD
|-15
|XBRUSD
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|6.3K
|EURUSD
|2.6K
|USDCAD
|5.3K
|USDCHF
|1.6K
|AUDNZD
|28K
|AUDUSD
|424
|BTCUSD
|292K
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|-195
|AUDCHF
|-270
|NZDUSD
|-118
|USDCNH
|1K
|EURCAD
|4
|XTIUSD
|9
|ETHUSD
|5K
|USDHKD
|-491
|XBRUSD
|43
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 018.32 USD
En kötü işlem: -1 908 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +354.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -922.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.12 × 241
|
EightcapLtd-Real2
|0.15 × 13
|
XMTrading-Real 252
|0.16 × 31
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.20 × 5
|
MEXAtlantic-Real
|0.24 × 302
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.27 × 121
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.45 × 177
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 43
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 3
|
EagleFX-Live
|0.67 × 73
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.90 × 307
|
ICMarketsSC-Live05
|0.98 × 206
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.06 × 216
|
ICMarketsSC-Live20
|1.07 × 826
