SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NH
ROBERT KREVSKI

NH

ROBERT KREVSKI
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 85%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
911
Kârla kapanan işlemler:
674 (73.98%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (26.02%)
En iyi işlem:
64.81 USD
En kötü işlem:
-217.19 USD
Brüt kâr:
3 444.04 USD (213 627 pips)
Brüt zarar:
-3 036.90 USD (124 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (170.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.80 USD (31)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.93%
Maks. mevduat yükü:
175.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
311 (34.14%)
Satış işlemleri:
600 (65.86%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-12.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 118.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 118.43 USD (33)
Aylık büyüme:
1.39%
Yıllık tahmin:
16.45%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.33 USD
Maksimum:
2 124.17 USD (92.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.67% (2 128.84 USD)
Varlığa göre:
92.66% (3 329.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 266
AUDNZD 199
EURGBP 130
AUDCAD 114
NZDCAD 88
EURUSD 50
USDCAD 30
GBPUSD 30
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD -1.4K
AUDNZD 356
EURGBP 503
AUDCAD 295
NZDCAD 192
EURUSD 310
USDCAD 42
GBPUSD 100
EURCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -25K
AUDNZD 16K
EURGBP 19K
AUDCAD 32K
NZDCAD 6.3K
EURUSD 23K
USDCAD 5.1K
GBPUSD 10K
EURCAD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.81 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +170.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 118.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 17
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.83 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 28
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
RoboForex-ECN
1.25 × 16624
ICMarketsSC-MT5-2
1.26 × 781
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
61 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 17:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.01 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.25 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.03 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NH
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
8.4K
USD
53
95%
911
73%
74%
1.13
0.45
USD
93%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.