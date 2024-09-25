Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 0.00 × 2 Bybit-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 17 StriforLLC-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 40 ICTrading-MT5-4 0.33 × 40 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 Alpari-MT5 0.41 × 17 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 STARTRADERFinancial-Live 0.83 × 6 Alpari-Real01 0.86 × 42 ICMarkets-MT5 0.90 × 10 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 Exness-MT5Real7 1.00 × 28 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.00 × 20 RoboForex-ECN 1.25 × 16624 ICMarketsSC-MT5-2 1.26 × 781 ICMarketsEU-MT5-2 1.47 × 133 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 61 daha fazla...