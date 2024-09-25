- Büyüme
İşlemler:
911
Kârla kapanan işlemler:
674 (73.98%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (26.02%)
En iyi işlem:
64.81 USD
En kötü işlem:
-217.19 USD
Brüt kâr:
3 444.04 USD (213 627 pips)
Brüt zarar:
-3 036.90 USD (124 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (170.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.80 USD (31)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.93%
Maks. mevduat yükü:
175.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
311 (34.14%)
Satış işlemleri:
600 (65.86%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-12.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 118.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 118.43 USD (33)
Aylık büyüme:
1.39%
Yıllık tahmin:
16.45%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.33 USD
Maksimum:
2 124.17 USD (92.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.67% (2 128.84 USD)
Varlığa göre:
92.66% (3 329.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|266
|AUDNZD
|199
|EURGBP
|130
|AUDCAD
|114
|NZDCAD
|88
|EURUSD
|50
|USDCAD
|30
|GBPUSD
|30
|EURCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|-1.4K
|AUDNZD
|356
|EURGBP
|503
|AUDCAD
|295
|NZDCAD
|192
|EURUSD
|310
|USDCAD
|42
|GBPUSD
|100
|EURCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-25K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|19K
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|6.3K
|EURUSD
|23K
|USDCAD
|5.1K
|GBPUSD
|10K
|EURCAD
|2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.81 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +170.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 118.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 17
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.83 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 28
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16624
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.26 × 781
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
