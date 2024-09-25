SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ATI Serok Emas 5T12345
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5T12345

Lim Tonny
0 inceleme
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -68%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 917
Kârla kapanan işlemler:
1 843 (96.13%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (3.86%)
En iyi işlem:
202.99 USD
En kötü işlem:
-374.88 USD
Brüt kâr:
21 068.67 USD (6 995 320 pips)
Brüt zarar:
-15 399.32 USD (4 110 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
359 (4 397.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 397.13 USD (359)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
54.48%
Maks. mevduat yükü:
3074.55%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
1 917 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-208.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-5 153.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 153.76 USD (15)
Aylık büyüme:
42.80%
Yıllık tahmin:
521.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 330.34 USD
Maksimum:
7 844.99 USD (104.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.36% (7 844.99 USD)
Varlığa göre:
99.53% (2 791.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1917
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.7K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.9M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +202.99 USD
En kötü işlem: -375 USD
Maksimum ardışık kazanç: 359
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +4 397.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 153.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 14
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
