İşlemler:
1 917
Kârla kapanan işlemler:
1 843 (96.13%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (3.86%)
En iyi işlem:
202.99 USD
En kötü işlem:
-374.88 USD
Brüt kâr:
21 068.67 USD (6 995 320 pips)
Brüt zarar:
-15 399.32 USD (4 110 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
359 (4 397.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 397.13 USD (359)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
54.48%
Maks. mevduat yükü:
3074.55%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
1 917 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-208.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-5 153.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 153.76 USD (15)
Aylık büyüme:
42.80%
Yıllık tahmin:
521.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 330.34 USD
Maksimum:
7 844.99 USD (104.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.36% (7 844.99 USD)
Varlığa göre:
99.53% (2 791.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1917
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +202.99 USD
En kötü işlem: -375 USD
Maksimum ardışık kazanç: 359
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +4 397.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 153.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 14
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
