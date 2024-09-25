SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / T68
Dat Hoang

T68

Dat Hoang
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -12%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
313 (74.34%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (25.65%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-4.98 USD
Brüt kâr:
255.25 USD (31 209 pips)
Brüt zarar:
-274.57 USD (33 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (11.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.60 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
13.36%
Maks. mevduat yükü:
60.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
163 (38.72%)
Satış işlemleri:
258 (61.28%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.82 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.41%
Yıllık tahmin:
-17.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.80 USD
Maksimum:
60.13 USD (35.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.60% (57.55 USD)
Varlığa göre:
3.73% (4.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 237
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2
EURUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 171
EURUSD -2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

360Capital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OspreyFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 104
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
XMGlobal-Real 6
0.00 × 7
Osprey-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 5
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Axi-US18-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
225 daha fazla...
Trading Pair:

- EURUSD

- USDJPY


- Trend trading, breakout

- Ranging Trading, scape

İnceleme yok
2025.07.15 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 10:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.25 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 21:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 03:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.04 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 23:03
Share of trading days is too low
2024.09.25 23:03
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 00:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 00:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 00:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
