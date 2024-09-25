- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
313 (74.34%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (25.65%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-4.98 USD
Brüt kâr:
255.25 USD (31 209 pips)
Brüt zarar:
-274.57 USD (33 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (11.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.60 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
13.36%
Maks. mevduat yükü:
60.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
163 (38.72%)
Satış işlemleri:
258 (61.28%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.82 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.41%
Yıllık tahmin:
-17.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.80 USD
Maksimum:
60.13 USD (35.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.60% (57.55 USD)
Varlığa göre:
3.73% (4.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|237
|EURUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|171
|EURUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 104
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 7
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
Trading Pair:
- EURUSD
- USDJPY
- Trend trading, breakout
- Ranging Trading, scape
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
53
100%
421
74%
13%
0.92
-0.05
USD
USD
34%
1:50