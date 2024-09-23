SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wangxin
Weiyong Wang

Wangxin

Weiyong Wang
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -45%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
156 (60.70%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (39.30%)
En iyi işlem:
1 032.07 USD
En kötü işlem:
-1 216.65 USD
Brüt kâr:
43 930.93 USD (1 133 699 pips)
Brüt zarar:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 774.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 965.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.82%
Maks. mevduat yükü:
105.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
102 (39.69%)
Satış işlemleri:
155 (60.31%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
14.77 USD
Ortalama kâr:
281.61 USD
Ortalama zarar:
-397.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 243.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 243.32 USD (4)
Aylık büyüme:
-28.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
585.33 USD
Maksimum:
5 638.18 USD (65.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.77% (4 850.10 USD)
Varlığa göre:
71.51% (1 978.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 17
EURCAD 13
GBPNZD 10
US30 10
EURGBP 10
GBPUSD 10
GBPAUD 9
USDJPY 9
GER40 9
GBPCAD 8
XAGUSD 8
GBPCHF 8
NAS100 8
USDCAD 8
EURCHF 8
AUDCAD 8
USDCHF 7
USOIL 7
XAUUSD 7
EURAUD 7
AUDUSD 6
ChinaA50 6
EURUSD 5
EURNZD 5
CADCHF 5
EURJPY 5
BTCUSD 5
GBPJPY 4
JAPAN225 4
CHFJPY 4
AUDCHF 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
USDSGD 3
NZDUSD 2
HK50 2
EURSGD 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
COPPER 1
GBPSGD 1
UKOIL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -321
EURCAD 1.5K
GBPNZD 202
US30 613
EURGBP 582
GBPUSD -591
GBPAUD -1.3K
USDJPY 1.8K
GER40 -2.3K
GBPCAD 482
XAGUSD 1.3K
GBPCHF -917
NAS100 810
USDCAD -426
EURCHF 80
AUDCAD -46
USDCHF 833
USOIL 356
XAUUSD 2K
EURAUD 207
AUDUSD -955
ChinaA50 169
EURUSD 857
EURNZD 1K
CADCHF -780
EURJPY 474
BTCUSD 666
GBPJPY 316
JAPAN225 930
CHFJPY 546
AUDCHF 341
CADJPY -1.2K
AUDJPY -776
USDSGD -1.2K
NZDUSD -325
HK50 -122
EURSGD -148
NZDCHF -280
NZDCAD -78
COPPER 220
GBPSGD -845
UKOIL 227
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 218
EURCAD 3.3K
GBPNZD 2.3K
US30 8.7K
EURGBP 916
GBPUSD 336
GBPAUD -1.5K
USDJPY 7.3K
GER40 -8.5K
GBPCAD 531
XAGUSD 3.1K
GBPCHF -2.3K
NAS100 4.2K
USDCAD -876
EURCHF -246
AUDCAD 402
USDCHF 1.1K
USOIL 298
XAUUSD 6.2K
EURAUD 1.8K
AUDUSD -551
ChinaA50 -2.6K
EURUSD 990
EURNZD 3.2K
CADCHF -1K
EURJPY 1.5K
BTCUSD 997K
GBPJPY -936
JAPAN225 14K
CHFJPY 2K
AUDCHF 329
CADJPY -2.5K
AUDJPY -1.9K
USDSGD -1.5K
NZDUSD -590
HK50 -1.9K
EURSGD -164
NZDCHF -229
NZDCAD -113
COPPER 882
GBPSGD -1.1K
UKOIL 756
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 032.07 USD
En kötü işlem: -1 217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 774.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 243.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 584
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
1.11 × 45
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live19
1.25 × 4
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.27 × 318
Exness-Real17
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FxPro.com-Real07
2.25 × 171
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
İnceleme yok
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 15:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 21:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 11:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wangxin
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
2K
USD
70
0%
257
60%
83%
1.09
14.77
USD
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.