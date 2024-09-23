- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
156 (60.70%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (39.30%)
En iyi işlem:
1 032.07 USD
En kötü işlem:
-1 216.65 USD
Brüt kâr:
43 930.93 USD (1 133 699 pips)
Brüt zarar:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 774.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 965.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.82%
Maks. mevduat yükü:
105.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
102 (39.69%)
Satış işlemleri:
155 (60.31%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
14.77 USD
Ortalama kâr:
281.61 USD
Ortalama zarar:
-397.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 243.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 243.32 USD (4)
Aylık büyüme:
-28.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
585.33 USD
Maksimum:
5 638.18 USD (65.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.77% (4 850.10 USD)
Varlığa göre:
71.51% (1 978.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|EURCAD
|13
|GBPNZD
|10
|US30
|10
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|9
|USDJPY
|9
|GER40
|9
|GBPCAD
|8
|XAGUSD
|8
|GBPCHF
|8
|NAS100
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|7
|USOIL
|7
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|7
|AUDUSD
|6
|ChinaA50
|6
|EURUSD
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|5
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|JAPAN225
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCHF
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|3
|USDSGD
|3
|NZDUSD
|2
|HK50
|2
|EURSGD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|COPPER
|1
|GBPSGD
|1
|UKOIL
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-321
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|202
|US30
|613
|EURGBP
|582
|GBPUSD
|-591
|GBPAUD
|-1.3K
|USDJPY
|1.8K
|GER40
|-2.3K
|GBPCAD
|482
|XAGUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-917
|NAS100
|810
|USDCAD
|-426
|EURCHF
|80
|AUDCAD
|-46
|USDCHF
|833
|USOIL
|356
|XAUUSD
|2K
|EURAUD
|207
|AUDUSD
|-955
|ChinaA50
|169
|EURUSD
|857
|EURNZD
|1K
|CADCHF
|-780
|EURJPY
|474
|BTCUSD
|666
|GBPJPY
|316
|JAPAN225
|930
|CHFJPY
|546
|AUDCHF
|341
|CADJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-776
|USDSGD
|-1.2K
|NZDUSD
|-325
|HK50
|-122
|EURSGD
|-148
|NZDCHF
|-280
|NZDCAD
|-78
|COPPER
|220
|GBPSGD
|-845
|UKOIL
|227
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|218
|EURCAD
|3.3K
|GBPNZD
|2.3K
|US30
|8.7K
|EURGBP
|916
|GBPUSD
|336
|GBPAUD
|-1.5K
|USDJPY
|7.3K
|GER40
|-8.5K
|GBPCAD
|531
|XAGUSD
|3.1K
|GBPCHF
|-2.3K
|NAS100
|4.2K
|USDCAD
|-876
|EURCHF
|-246
|AUDCAD
|402
|USDCHF
|1.1K
|USOIL
|298
|XAUUSD
|6.2K
|EURAUD
|1.8K
|AUDUSD
|-551
|ChinaA50
|-2.6K
|EURUSD
|990
|EURNZD
|3.2K
|CADCHF
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|BTCUSD
|997K
|GBPJPY
|-936
|JAPAN225
|14K
|CHFJPY
|2K
|AUDCHF
|329
|CADJPY
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|USDSGD
|-1.5K
|NZDUSD
|-590
|HK50
|-1.9K
|EURSGD
|-164
|NZDCHF
|-229
|NZDCAD
|-113
|COPPER
|882
|GBPSGD
|-1.1K
|UKOIL
|756
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 032.07 USD
En kötü işlem: -1 217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 774.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 243.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.20 × 584
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|1.11 × 45
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live19
|1.25 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.27 × 318
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FxPro.com-Real07
|2.25 × 171
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
70
0%
257
60%
83%
1.09
14.77
USD
USD
83%
1:500