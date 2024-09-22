- Büyüme
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
524 (75.94%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (24.06%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-26.96 USD
Brüt kâr:
1 593.00 USD (162 732 pips)
Brüt zarar:
-1 368.02 USD (135 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (54.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.82 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
4.14%
Maks. mevduat yükü:
69.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
337 (48.84%)
Satış işlemleri:
353 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-8.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-91.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.64 USD (8)
Aylık büyüme:
-26.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.04 USD
Maksimum:
171.43 USD (75.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.83% (171.43 USD)
Varlığa göre:
55.27% (79.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +54.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 10
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 128
|
ICMarkets-Live05
|1.47 × 17
|
FBS-Real-1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.22 × 9
|
ICMarkets-Live23
|2.34 × 145
|
ICMarketsSC-Live15
|2.35 × 20
|
Tickmill-Live08
|2.60 × 10
|
ICMarkets-Live14
|2.78 × 37
|
Exness-Real9
|2.80 × 10
|
ICMarkets-Live04
|2.82 × 11
|
Exness-Real3
|2.88 × 168
|
AxioryAsia-02Live
|2.95 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|3.22 × 32
new version of sharp entry gold with news filteryou also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)
İnceleme yok
