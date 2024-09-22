SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SHarp Entry GOld new
I Kadek Purnawan St

SHarp Entry GOld new

I Kadek Purnawan St
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 222%
ICMarkets-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
524 (75.94%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (24.06%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-26.96 USD
Brüt kâr:
1 593.00 USD (162 732 pips)
Brüt zarar:
-1 368.02 USD (135 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (54.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.82 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
4.14%
Maks. mevduat yükü:
69.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
337 (48.84%)
Satış işlemleri:
353 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-8.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-91.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.64 USD (8)
Aylık büyüme:
-26.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.04 USD
Maksimum:
171.43 USD (75.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.83% (171.43 USD)
Varlığa göre:
55.27% (79.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +54.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 10
ICMarkets-Live16
1.00 × 128
ICMarkets-Live05
1.47 × 17
FBS-Real-1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.22 × 9
ICMarkets-Live23
2.34 × 145
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 20
Tickmill-Live08
2.60 × 10
ICMarkets-Live14
2.78 × 37
Exness-Real9
2.80 × 10
ICMarkets-Live04
2.82 × 11
Exness-Real3
2.88 × 168
AxioryAsia-02Live
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live06
3.22 × 32
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

new version of sharp entry gold with news filter

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)


İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 02:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SHarp Entry GOld new
Ayda 30 USD
222%
0
0
USD
226
USD
51
100%
690
75%
4%
1.16
0.33
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.