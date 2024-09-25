- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
57 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (29.63%)
En iyi işlem:
149.74 USD
En kötü işlem:
-275.44 USD
Brüt kâr:
1 881.98 USD (5 251 pips)
Brüt zarar:
-912.49 USD (2 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (276.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
2.70%
Maks. mevduat yükü:
47.85%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
47 (58.02%)
Satış işlemleri:
34 (41.98%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
11.97 USD
Ortalama kâr:
33.02 USD
Ortalama zarar:
-38.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-275.44 USD (1)
Aylık büyüme:
24.85%
Yıllık tahmin:
301.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
335.37 USD (21.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.85% (335.37 USD)
Varlığa göre:
34.30% (469.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|797
|XAUUSD
|172
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|382
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.74 USD
En kötü işlem: -275 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +276.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.68 × 7662
2024 年 8 月 29 日
資金が限られている場合は、500 ドル以上の初期投資をお勧めします。
年率約180％の利益を目指す
ハードストップロス注文は、株価が 33% 下落したときに発注されます。過去の分析によると、これほどの規模の下落が 3 ～ 5 年ごとに起こることはほとんどありません。一時操業を停止した後、損益分岐点に戻るまで約２カ月かかった。
トレードは常に私のシグナルに従ってうまくいくとは限りません。市場に強いニュースやアカウントに影響を与える市場の大きな変動がある場合は、脇に置いて別の機会を待つため、アカウントは 4 ～ 7 営業日以内に変更されない可能性があります。これは正常です。この種のリスク管理に慣れていない場合は、このシグナルを購読しないでください。
利益は誰もが目指すものですが、私は常に利益よりもリスクに興味があります。
。この口座は複利を利用しています
。お金を引き出さないという約束
このシグナルは、アカウントを成長させるための明確な道筋があることを示しています
投資家の皆様、信頼とご協力に感謝します
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
