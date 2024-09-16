- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
171 (61.07%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (38.93%)
En iyi işlem:
773.58 USD
En kötü işlem:
-54.03 USD
Brüt kâr:
5 633.81 USD (55 342 pips)
Brüt zarar:
-1 169.44 USD (51 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 921.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 921.86 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
12.46%
Maks. mevduat yükü:
33.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.88
Alış işlemleri:
128 (45.71%)
Satış işlemleri:
152 (54.29%)
Kâr faktörü:
4.82
Beklenen getiri:
15.94 USD
Ortalama kâr:
32.95 USD
Ortalama zarar:
-10.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-502.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-502.72 USD (19)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.85%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
502.72 USD (7.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.15% (502.72 USD)
Varlığa göre:
42.76% (1 103.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|archived
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|551
|archived
|3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +773.58 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +3 921.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -502.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
182%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
56
96%
280
61%
12%
4.81
15.94
USD
USD
43%
1:500