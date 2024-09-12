- Büyüme
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
240 (99.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.41%)
En iyi işlem:
6 178.20 USD
En kötü işlem:
-471.00 USD
Brüt kâr:
81 005.50 USD (290 394 pips)
Brüt zarar:
-471.00 USD (471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
218 (76 829.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76 829.77 USD (218)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
86.01%
Maks. mevduat yükü:
30.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
170.99
Alış işlemleri:
190 (78.84%)
Satış işlemleri:
51 (21.16%)
Kâr faktörü:
171.99
Beklenen getiri:
334.17 USD
Ortalama kâr:
337.52 USD
Ortalama zarar:
-471.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-471.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-471.00 USD (1)
Aylık büyüme:
5.24%
Yıllık tahmin:
63.66%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
471.00 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (471.00 USD)
Varlığa göre:
80.45% (51 755.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|NAS100
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|81K
|NAS100
|1
|WTI
|-471
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|290K
|NAS100
|7
|WTI
|-471
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 178.20 USD
En kötü işlem: -471 USD
Maksimum ardışık kazanç: 218
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76 829.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
