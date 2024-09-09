SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alpha Maiora
Joao Vitor Farias De Castro

Alpha Maiora

Joao Vitor Farias De Castro
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -22%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
174 (41.42%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (58.57%)
En iyi işlem:
228.64 USD
En kötü işlem:
-136.76 USD
Brüt kâr:
6 146.46 USD (5 147 215 pips)
Brüt zarar:
-8 180.61 USD (8 448 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (308.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
374.97 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
46.34%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
211 (50.24%)
Satış işlemleri:
209 (49.76%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-4.84 USD
Ortalama kâr:
35.32 USD
Ortalama zarar:
-33.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-463.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-470.25 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.43%
Yıllık tahmin:
-15.67%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 034.15 USD
Maksimum:
2 400.27 USD (56.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.56% (2 292.04 USD)
Varlığa göre:
1.92% (172.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRENT 77
BITCOIN 72
#France40 50
#USNDAQ100 31
#Euro50 30
LLY.N 25
ISRG.O 21
SFM.O 21
CTAS.O 17
ANET.N 15
COST.O 15
PGR.N 15
AVGO.O 12
AXON.O 11
NVDA.O 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRENT -21
BITCOIN -332
#France40 -119
#USNDAQ100 -162
#Euro50 -186
LLY.N -50
ISRG.O -373
SFM.O -289
CTAS.O -173
ANET.N 93
COST.O -170
PGR.N -158
AVGO.O -66
AXON.O 27
NVDA.O -55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRENT 5.8K
BITCOIN -3.3M
#France40 -19K
#USNDAQ100 59K
#Euro50 -13K
LLY.N -9.9K
ISRG.O -15K
SFM.O -4.4K
CTAS.O -1.6K
ANET.N 826
COST.O -8.4K
PGR.N -1.7K
AVGO.O -818
AXON.O 4.1K
NVDA.O -649
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.64 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +308.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -463.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
