- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
750 (77.88%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (22.12%)
En iyi işlem:
17.08 USD
En kötü işlem:
-30.05 USD
Brüt kâr:
839.31 USD (576 621 pips)
Brüt zarar:
-508.10 USD (435 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (19.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.95 USD (27)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
91.73%
Maks. mevduat yükü:
72.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
568 (58.98%)
Satış işlemleri:
395 (41.02%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.45 USD (4)
Aylık büyüme:
4.34%
Yıllık tahmin:
52.94%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.98 USD
Maksimum:
69.69 USD (23.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.09% (69.69 USD)
Varlığa göre:
47.55% (112.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|422
|EURUSDm#
|239
|AUDUSDm#
|29
|AUDCADm#
|28
|EURAUDm#
|28
|GBPUSDm#
|27
|GBPJPYm#
|26
|USDJPYm#
|24
|USDCHFm#
|20
|SILVERm#
|18
|GBPAUDm#
|16
|EURGBPm#
|14
|EURNZDm#
|13
|AUDJPYm#
|12
|GBPCADm#
|8
|USDCADm#
|8
|EURCHFm#
|6
|NZDCADm#
|5
|GBPNZDm#
|5
|NZDUSDm#
|3
|AUDNZDm#
|3
|NZDCHFm#
|2
|EURJPYm#
|2
|BTCUSD#
|1
|EURCADm#
|1
|GBPCHFm#
|1
|AUDCHFm#
|1
|NZDJPYm#
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|300
|EURUSDm#
|35
|AUDUSDm#
|-10
|AUDCADm#
|13
|EURAUDm#
|5
|GBPUSDm#
|-1
|GBPJPYm#
|12
|USDJPYm#
|4
|USDCHFm#
|-24
|SILVERm#
|-13
|GBPAUDm#
|6
|EURGBPm#
|-5
|EURNZDm#
|-4
|AUDJPYm#
|-5
|GBPCADm#
|10
|USDCADm#
|5
|EURCHFm#
|2
|NZDCADm#
|2
|GBPNZDm#
|-6
|NZDUSDm#
|2
|AUDNZDm#
|0
|NZDCHFm#
|1
|EURJPYm#
|3
|BTCUSD#
|-5
|EURCADm#
|0
|GBPCHFm#
|0
|AUDCHFm#
|1
|NZDJPYm#
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|143K
|EURUSDm#
|24K
|AUDUSDm#
|-5.8K
|AUDCADm#
|16K
|EURAUDm#
|9.2K
|GBPUSDm#
|1.8K
|GBPJPYm#
|11K
|USDJPYm#
|6.2K
|USDCHFm#
|-20K
|SILVERm#
|-3K
|GBPAUDm#
|9.8K
|EURGBPm#
|-3.6K
|EURNZDm#
|-7.6K
|AUDJPYm#
|-6.2K
|GBPCADm#
|7.4K
|USDCADm#
|6.2K
|EURCHFm#
|1.5K
|NZDCADm#
|3.3K
|GBPNZDm#
|-10K
|NZDUSDm#
|2.2K
|AUDNZDm#
|613
|NZDCHFm#
|1.2K
|EURJPYm#
|1.3K
|BTCUSD#
|-47K
|EURCADm#
|496
|GBPCHFm#
|401
|AUDCHFm#
|698
|NZDJPYm#
|-887
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.08 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a micro account on XM.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
185%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
56
99%
963
77%
92%
1.65
0.34
USD
USD
48%
1:100