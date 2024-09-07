SinyallerBölümler
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Micro Greens

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 185%
XMGlobal-Real 27
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
750 (77.88%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (22.12%)
En iyi işlem:
17.08 USD
En kötü işlem:
-30.05 USD
Brüt kâr:
839.31 USD (576 621 pips)
Brüt zarar:
-508.10 USD (435 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (19.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.95 USD (27)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
91.73%
Maks. mevduat yükü:
72.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
568 (58.98%)
Satış işlemleri:
395 (41.02%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.45 USD (4)
Aylık büyüme:
4.34%
Yıllık tahmin:
52.94%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.98 USD
Maksimum:
69.69 USD (23.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.09% (69.69 USD)
Varlığa göre:
47.55% (112.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 422
EURUSDm# 239
AUDUSDm# 29
AUDCADm# 28
EURAUDm# 28
GBPUSDm# 27
GBPJPYm# 26
USDJPYm# 24
USDCHFm# 20
SILVERm# 18
GBPAUDm# 16
EURGBPm# 14
EURNZDm# 13
AUDJPYm# 12
GBPCADm# 8
USDCADm# 8
EURCHFm# 6
NZDCADm# 5
GBPNZDm# 5
NZDUSDm# 3
AUDNZDm# 3
NZDCHFm# 2
EURJPYm# 2
BTCUSD# 1
EURCADm# 1
GBPCHFm# 1
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 300
EURUSDm# 35
AUDUSDm# -10
AUDCADm# 13
EURAUDm# 5
GBPUSDm# -1
GBPJPYm# 12
USDJPYm# 4
USDCHFm# -24
SILVERm# -13
GBPAUDm# 6
EURGBPm# -5
EURNZDm# -4
AUDJPYm# -5
GBPCADm# 10
USDCADm# 5
EURCHFm# 2
NZDCADm# 2
GBPNZDm# -6
NZDUSDm# 2
AUDNZDm# 0
NZDCHFm# 1
EURJPYm# 3
BTCUSD# -5
EURCADm# 0
GBPCHFm# 0
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 143K
EURUSDm# 24K
AUDUSDm# -5.8K
AUDCADm# 16K
EURAUDm# 9.2K
GBPUSDm# 1.8K
GBPJPYm# 11K
USDJPYm# 6.2K
USDCHFm# -20K
SILVERm# -3K
GBPAUDm# 9.8K
EURGBPm# -3.6K
EURNZDm# -7.6K
AUDJPYm# -6.2K
GBPCADm# 7.4K
USDCADm# 6.2K
EURCHFm# 1.5K
NZDCADm# 3.3K
GBPNZDm# -10K
NZDUSDm# 2.2K
AUDNZDm# 613
NZDCHFm# 1.2K
EURJPYm# 1.3K
BTCUSD# -47K
EURCADm# 496
GBPCHFm# 401
AUDCHFm# 698
NZDJPYm# -887
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.08 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a micro account on XM.
İnceleme yok
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
2025.08.12 07:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
2025.07.31 19:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
2025.06.23 22:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:20
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
Kopyala

