SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Small Account Scalping
Kamil Maitah

Small Account Scalping

Kamil Maitah
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 200%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
561
Kârla kapanan işlemler:
422 (75.22%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (24.78%)
En iyi işlem:
104.58 USD
En kötü işlem:
-42.96 USD
Brüt kâr:
2 300.37 USD (6 260 509 pips)
Brüt zarar:
-1 204.53 USD (2 271 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (57.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.90 USD (17)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
48.00%
Maks. mevduat yükü:
21.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
10.32
Alış işlemleri:
293 (52.23%)
Satış işlemleri:
268 (47.77%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
5.45 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-95.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.35 USD (12)
Aylık büyüme:
11.72%
Yıllık tahmin:
142.17%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
106.17 USD (3.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.70% (81.98 USD)
Varlığa göre:
73.52% (552.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 183
BTCUSD 120
USDJPY 58
OILCash 46
EURJPY 37
EURUSD 30
US500Cash 28
EU50Cash 20
IT40Cash 19
GER40Cash 7
BRENTCash 6
AUS200Cash 3
HK50Cash 2
FRA40Cash 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 362
BTCUSD 413
USDJPY -60
OILCash 167
EURJPY 67
EURUSD 7
US500Cash 49
EU50Cash 49
IT40Cash 22
GER40Cash 17
BRENTCash 18
AUS200Cash 0
HK50Cash 2
FRA40Cash -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 25K
BTCUSD 3.9M
USDJPY -6.7K
OILCash 535
EURJPY 1.3K
EURUSD 344
US500Cash 24K
EU50Cash 28K
IT40Cash 70
GER40Cash 7.5K
BRENTCash 157
AUS200Cash 90
HK50Cash 39
FRA40Cash -7.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +57.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
Alpari-MT5
0.11 × 117
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
Tickmill-Live
0.38 × 42
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5
0.68 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.78 × 59
XMGlobal-MT5 2
0.84 × 591
Ava-Real 1-MT5
0.88 × 25
FxPro-MT5
1.04 × 25
KuberaCapitalMarkets-Server
1.05 × 257
XMGlobal-MT5 4
1.24 × 330
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

No hype, just steady returns and risk control.

This strategy is built for consistent, low-drawdown growth through disciplined intraday scalping. Trades are executed manually based on a combination of technical patterns, market structure, and momentum shifts.

I trade when there’s opportunity — not to fill a quota. Positions are opened and closed within the day.

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 04:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Small Account Scalping
Ayda 30 USD
200%
0
0
USD
1.2K
USD
57
7%
561
75%
48%
1.90
1.95
USD
74%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.