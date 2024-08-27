Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 12 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 5 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 2 XMMena-MT5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OctaFX-Real 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.10 × 39 Alpari-MT5 0.11 × 117 Exness-MT5Real2 0.19 × 32 Tickmill-Live 0.38 × 42 XMGlobal-MT5 11 0.48 × 23 XMGlobal-MT5 9 0.50 × 2 Exness-MT5Real7 0.50 × 8 XMGlobal-MT5 0.68 × 22 ICMarketsSC-MT5 0.78 × 59 XMGlobal-MT5 2 0.84 × 591 Ava-Real 1-MT5 0.88 × 25 FxPro-MT5 1.04 × 25 KuberaCapitalMarkets-Server 1.05 × 257 XMGlobal-MT5 4 1.24 × 330 6 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya