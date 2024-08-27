- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
561
Kârla kapanan işlemler:
422 (75.22%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (24.78%)
En iyi işlem:
104.58 USD
En kötü işlem:
-42.96 USD
Brüt kâr:
2 300.37 USD (6 260 509 pips)
Brüt zarar:
-1 204.53 USD (2 271 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (57.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.90 USD (17)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
48.00%
Maks. mevduat yükü:
21.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
10.32
Alış işlemleri:
293 (52.23%)
Satış işlemleri:
268 (47.77%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
5.45 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-95.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.35 USD (12)
Aylık büyüme:
11.72%
Yıllık tahmin:
142.17%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
106.17 USD (3.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.70% (81.98 USD)
Varlığa göre:
73.52% (552.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|183
|BTCUSD
|120
|USDJPY
|58
|OILCash
|46
|EURJPY
|37
|EURUSD
|30
|US500Cash
|28
|EU50Cash
|20
|IT40Cash
|19
|GER40Cash
|7
|BRENTCash
|6
|AUS200Cash
|3
|HK50Cash
|2
|FRA40Cash
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|362
|BTCUSD
|413
|USDJPY
|-60
|OILCash
|167
|EURJPY
|67
|EURUSD
|7
|US500Cash
|49
|EU50Cash
|49
|IT40Cash
|22
|GER40Cash
|17
|BRENTCash
|18
|AUS200Cash
|0
|HK50Cash
|2
|FRA40Cash
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|25K
|BTCUSD
|3.9M
|USDJPY
|-6.7K
|OILCash
|535
|EURJPY
|1.3K
|EURUSD
|344
|US500Cash
|24K
|EU50Cash
|28K
|IT40Cash
|70
|GER40Cash
|7.5K
|BRENTCash
|157
|AUS200Cash
|90
|HK50Cash
|39
|FRA40Cash
|-7.4K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +57.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.10 × 39
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
Exness-MT5Real2
|0.19 × 32
|
Tickmill-Live
|0.38 × 42
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5
|0.68 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.78 × 59
|
XMGlobal-MT5 2
|0.84 × 591
|
Ava-Real 1-MT5
|0.88 × 25
|
FxPro-MT5
|1.04 × 25
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.05 × 257
|
XMGlobal-MT5 4
|1.24 × 330
No hype, just steady returns and risk control.
This strategy is built for consistent, low-drawdown growth through disciplined intraday scalping. Trades are executed manually based on a combination of technical patterns, market structure, and momentum shifts.
I trade when there’s opportunity — not to fill a quota. Positions are opened and closed within the day.
İnceleme yok
