Andri Yanto

Kawel Group 2

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 456%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
711
Kârla kapanan işlemler:
639 (89.87%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (10.13%)
En iyi işlem:
745.59 USD
En kötü işlem:
-199.41 USD
Brüt kâr:
11 806.16 USD (499 707 pips)
Brüt zarar:
-2 428.56 USD (129 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (257.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 150.20 USD (52)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
45.29%
Maks. mevduat yükü:
36.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
21.39
Alış işlemleri:
708 (99.58%)
Satış işlemleri:
3 (0.42%)
Kâr faktörü:
4.86
Beklenen getiri:
13.19 USD
Ortalama kâr:
18.48 USD
Ortalama zarar:
-33.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-50.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-438.50 USD (3)
Aylık büyüme:
3.87%
Yıllık tahmin:
46.99%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.51 USD
Maksimum:
438.50 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (438.50 USD)
Varlığa göre:
66.27% (4 127.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 448
XAGUSD 210
S&P.fs 37
NK225.fs 5
DJ30.fs 5
NATGAS.fs 4
WTI.fs 1
CHFSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.8K
XAGUSD 3.2K
S&P.fs 1.3K
NK225.fs 17
DJ30.fs 13
NATGAS.fs 23
WTI.fs 0
CHFSGD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 206K
XAGUSD 29K
S&P.fs 132K
NK225.fs 50
DJ30.fs 4.4K
NATGAS.fs 4
WTI.fs 0
CHFSGD 22
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +745.59 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +257.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
3.27 × 15
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 08:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 20:47
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
