Mohammad Rizky Ferdiansyah
Mohammad Rizky Ferdiansyah

0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 129%
OctaFX-Real10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 437
Kârla kapanan işlemler:
12 317 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 120 (8.34%)
En iyi işlem:
311.57 USD
En kötü işlem:
-573.79 USD
Brüt kâr:
35 128.63 USD (106 086 580 pips)
Brüt zarar:
-26 923.29 USD (49 533 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
235 (397.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
691.67 USD (35)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
207.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
10 587 (78.79%)
Satış işlemleri:
2 850 (21.21%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-24.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-4 482.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 482.59 USD (49)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
9.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 320.17 USD (40.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.58% (7 320.17 USD)
Varlığa göre:
87.22% (3 556.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8975
BTCUSD 3908
USDJPY 130
EURUSD 100
GBPUSD 51
GBPJPY 46
EURAUD 28
SPX500 25
AUDUSD 24
USDCAD 22
NZDUSD 22
ETHUSD 21
USDCHF 19
GBPNZD 14
EURJPY 8
EURCAD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCAD 5
EURNZD 5
GBPCHF 4
XAGUSD 4
SOLUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
EURGBP 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 5.9K
USDJPY -33
EURUSD -80
GBPUSD -76
GBPJPY -10
EURAUD 1
SPX500 27
AUDUSD -22
USDCAD 0
NZDUSD -14
ETHUSD -188
USDCHF -11
GBPNZD -5
EURJPY 3
EURCAD -3
CADJPY -28
NZDCHF -21
AUDCAD 5
EURNZD 3
GBPCHF -6
XAGUSD 0
SOLUSD -5
NZDCAD 3
GBPCAD 8
AUDCHF 2
CADCHF -1
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 56M
USDJPY -5.4K
EURUSD -3.3K
GBPUSD -5.9K
GBPJPY -2.7K
EURAUD -1.2K
SPX500 2.7K
AUDUSD -800
USDCAD -609
NZDUSD -760
ETHUSD -188K
USDCHF -714
GBPNZD -366
EURJPY 92
EURCAD -248
CADJPY -4.2K
NZDCHF -979
AUDCAD 376
EURNZD 419
GBPCHF -214
XAGUSD 5
SOLUSD -452
NZDCAD 188
GBPCAD 575
AUDCHF 131
CADCHF -69
EURGBP -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +311.57 USD
En kötü işlem: -574 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +397.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 482.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 33
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.04 × 154
BlueberryMarkets-Live
0.07 × 29
VantageInternational-Live 4
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.10 × 115
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 125
ICMarketsSC-Live06
0.17 × 54
EightcapLtd-Real2
0.20 × 35
Pepperstone-Demo02
0.23 × 30
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.26 × 413
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
OctaFX-Real9
0.33 × 3
Exness-Real9
0.35 × 158
FusionMarkets-Demo
0.36 × 406
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 118
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 55
ICMarketsSC-Live31
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 376
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 105
73 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mohammad Rizky Ferdiansyah
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
0
USD
68
0%
13 437
91%
97%
1.30
0.61
USD
87%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.