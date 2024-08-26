- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13 437
Kârla kapanan işlemler:
12 317 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 120 (8.34%)
En iyi işlem:
311.57 USD
En kötü işlem:
-573.79 USD
Brüt kâr:
35 128.63 USD (106 086 580 pips)
Brüt zarar:
-26 923.29 USD (49 533 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
235 (397.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
691.67 USD (35)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
207.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
10 587 (78.79%)
Satış işlemleri:
2 850 (21.21%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-24.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-4 482.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 482.59 USD (49)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
9.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 320.17 USD (40.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.58% (7 320.17 USD)
Varlığa göre:
87.22% (3 556.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8975
|BTCUSD
|3908
|USDJPY
|130
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|51
|GBPJPY
|46
|EURAUD
|28
|SPX500
|25
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|22
|NZDUSD
|22
|ETHUSD
|21
|USDCHF
|19
|GBPNZD
|14
|EURJPY
|8
|EURCAD
|6
|CADJPY
|6
|NZDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|EURNZD
|5
|GBPCHF
|4
|XAGUSD
|4
|SOLUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|BTCUSD
|5.9K
|USDJPY
|-33
|EURUSD
|-80
|GBPUSD
|-76
|GBPJPY
|-10
|EURAUD
|1
|SPX500
|27
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|-14
|ETHUSD
|-188
|USDCHF
|-11
|GBPNZD
|-5
|EURJPY
|3
|EURCAD
|-3
|CADJPY
|-28
|NZDCHF
|-21
|AUDCAD
|5
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|-6
|XAGUSD
|0
|SOLUSD
|-5
|NZDCAD
|3
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|-1
|EURGBP
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|430K
|BTCUSD
|56M
|USDJPY
|-5.4K
|EURUSD
|-3.3K
|GBPUSD
|-5.9K
|GBPJPY
|-2.7K
|EURAUD
|-1.2K
|SPX500
|2.7K
|AUDUSD
|-800
|USDCAD
|-609
|NZDUSD
|-760
|ETHUSD
|-188K
|USDCHF
|-714
|GBPNZD
|-366
|EURJPY
|92
|EURCAD
|-248
|CADJPY
|-4.2K
|NZDCHF
|-979
|AUDCAD
|376
|EURNZD
|419
|GBPCHF
|-214
|XAGUSD
|5
|SOLUSD
|-452
|NZDCAD
|188
|GBPCAD
|575
|AUDCHF
|131
|CADCHF
|-69
|EURGBP
|-98
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +311.57 USD
En kötü işlem: -574 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +397.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 482.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.04 × 154
|
BlueberryMarkets-Live
|0.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|0.10 × 115
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 125
|
ICMarketsSC-Live06
|0.17 × 54
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 35
|
Pepperstone-Demo02
|0.23 × 30
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.26 × 413
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
Exness-Real9
|0.35 × 158
|
FusionMarkets-Demo
|0.36 × 406
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 118
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 55
|
ICMarketsSC-Live31
|0.43 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 376
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 105
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
68
0%
13 437
91%
97%
1.30
0.61
USD
USD
87%
1:100