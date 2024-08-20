SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QUANTIC HEDGE 1
Salvatore Alastra

QUANTIC HEDGE 1

Salvatore Alastra
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 24%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
730
Kârla kapanan işlemler:
573 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (21.51%)
En iyi işlem:
398.78 EUR
En kötü işlem:
-210.29 EUR
Brüt kâr:
4 205.86 EUR (118 668 pips)
Brüt zarar:
-2 737.26 EUR (88 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (131.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
653.19 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
2.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
360 (49.32%)
Satış işlemleri:
370 (50.68%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.01 EUR
Ortalama kâr:
7.34 EUR
Ortalama zarar:
-17.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-419.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-773.31 EUR (6)
Aylık büyüme:
-2.97%
Yıllık tahmin:
-36.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
819.78 EUR (10.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.87% (819.78 EUR)
Varlığa göre:
18.54% (1 398.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.p 239
NZDCAD.p 223
AUDNZD.p 170
XAUUSD.p 98
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.p 1.1K
NZDCAD.p 549
AUDNZD.p -233
XAUUSD.p 237
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.p 15K
NZDCAD.p 13K
AUDNZD.p -3.7K
XAUUSD.p 5.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.78 EUR
En kötü işlem: -210 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +131.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -419.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.95% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.1% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 19:51
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.66% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.01 22:25
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 18:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.27 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.21 16:35
Share of trading days is too low
2024.08.21 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.21 15:33
Share of trading days is too low
