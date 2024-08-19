SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Exness ST XAU
Christopher Tanpuyani

Exness ST XAU

Christopher Tanpuyani
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 184%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 789
Kârla kapanan işlemler:
1 453 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (18.78%)
En iyi işlem:
567.33 USD
En kötü işlem:
-158.60 USD
Brüt kâr:
7 804.94 USD (3 061 678 pips)
Brüt zarar:
-4 119.65 USD (2 730 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (60.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.33 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.99%
Maks. mevduat yükü:
54.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
1 364 (76.24%)
Satış işlemleri:
425 (23.76%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
2.06 USD
Ortalama kâr:
5.37 USD
Ortalama zarar:
-12.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-450.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-450.32 USD (4)
Aylık büyüme:
12.36%
Yıllık tahmin:
150.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
723.65 USD (18.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.13% (723.65 USD)
Varlığa göre:
74.37% (2 766.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1789
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 331K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +567.33 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -450.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

CuanForex with EXNESS

Invest in my signals:

Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex

Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau

Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag

İnceleme yok
2025.08.29 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 00:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 10:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 02:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Exness ST XAU
Ayda 30 USD
184%
0
0
USD
5.7K
USD
61
100%
1 789
81%
30%
1.89
2.06
USD
74%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.