İşlemler:
1 789
Kârla kapanan işlemler:
1 453 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (18.78%)
En iyi işlem:
567.33 USD
En kötü işlem:
-158.60 USD
Brüt kâr:
7 804.94 USD (3 061 678 pips)
Brüt zarar:
-4 119.65 USD (2 730 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (60.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.33 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.99%
Maks. mevduat yükü:
54.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.09
Alış işlemleri:
1 364 (76.24%)
Satış işlemleri:
425 (23.76%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
2.06 USD
Ortalama kâr:
5.37 USD
Ortalama zarar:
-12.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-450.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-450.32 USD (4)
Aylık büyüme:
12.36%
Yıllık tahmin:
150.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
723.65 USD (18.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.13% (723.65 USD)
Varlığa göre:
74.37% (2 766.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1789
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|331K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +567.33 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -450.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
184%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
61
100%
1 789
81%
30%
1.89
2.06
USD
USD
74%
1:200