SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Akanzi The Goat
Fakar Suhartami Pratama

Akanzi The Goat

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3333 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 128%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 073
Kârla kapanan işlemler:
675 (62.90%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (37.09%)
En iyi işlem:
255.60 USD
En kötü işlem:
-538.80 USD
Brüt kâr:
9 432.51 USD (131 706 pips)
Brüt zarar:
-5 562.60 USD (111 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (266.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
563.40 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
4.65%
Maks. mevduat yükü:
14.86%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
604 (56.29%)
Satış işlemleri:
469 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
13.97 USD
Ortalama zarar:
-13.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-399.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.80 USD (1)
Aylık büyüme:
20.19%
Yıllık tahmin:
242.24%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.82 USD
Maksimum:
763.55 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.38% (221.10 USD)
Varlığa göre:
56.81% (211.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 1063
EURUSDu 4
GBPUSDu 4
USDJPYu 1
XAGUSDu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 3.9K
EURUSDu -6
GBPUSDu -7
USDJPYu 8
XAGUSDu -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 20K
EURUSDu -52
GBPUSDu -68
USDJPYu 108
XAGUSDu -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.60 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +266.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -399.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Dengan menggunakan matematika Vortex + Tahun Kabisat + Arima

menghasilkan data untuk melakukan entry buy / sell.

Dibantu dengan indikator penentu entry paling akurat.

Akanzi Plus dengan 2 metode berjalan langsung dalam satu hari.

Hedging & Averaging.


saldo mininal $600 untuk start 0,02 Lot ( Berlaku kelipatan secara otomatis)

dengan target profit 15-30% setiap bulan nya.

İnceleme yok
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 05:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 05:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 2.34% of days out of 641 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 03:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
