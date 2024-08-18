- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 073
Kârla kapanan işlemler:
675 (62.90%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (37.09%)
En iyi işlem:
255.60 USD
En kötü işlem:
-538.80 USD
Brüt kâr:
9 432.51 USD (131 706 pips)
Brüt zarar:
-5 562.60 USD (111 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (266.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
563.40 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
4.65%
Maks. mevduat yükü:
14.86%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
604 (56.29%)
Satış işlemleri:
469 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
13.97 USD
Ortalama zarar:
-13.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-399.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.80 USD (1)
Aylık büyüme:
20.19%
Yıllık tahmin:
242.24%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.82 USD
Maksimum:
763.55 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.38% (221.10 USD)
Varlığa göre:
56.81% (211.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1063
|EURUSDu
|4
|GBPUSDu
|4
|USDJPYu
|1
|XAGUSDu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|3.9K
|EURUSDu
|-6
|GBPUSDu
|-7
|USDJPYu
|8
|XAGUSDu
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|20K
|EURUSDu
|-52
|GBPUSDu
|-68
|USDJPYu
|108
|XAGUSDu
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +255.60 USD
En kötü işlem: -539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +266.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -399.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Dengan menggunakan matematika Vortex + Tahun Kabisat + Arima
menghasilkan data untuk melakukan entry buy / sell.
Dibantu dengan indikator penentu entry paling akurat.
Akanzi Plus dengan 2 metode berjalan langsung dalam satu hari.
Hedging & Averaging.
saldo mininal $600 untuk start 0,02 Lot ( Berlaku kelipatan secara otomatis)
dengan target profit 15-30% setiap bulan nya.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3333 USD
128%
0
0
USD
USD
435
USD
USD
97
62%
1 073
62%
5%
1.69
3.61
USD
USD
57%
1:500