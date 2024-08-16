SinyallerBölümler
Sten Hoefchen

PlanA GER40 US30

Sten Hoefchen
0 inceleme
128 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -30%
FXFlat-LiveServer
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
901
Kârla kapanan işlemler:
451 (50.05%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (49.94%)
En iyi işlem:
207.79 EUR
En kötü işlem:
-91.54 EUR
Brüt kâr:
7 379.60 EUR (2 496 346 pips)
Brüt zarar:
-8 042.38 EUR (2 545 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
373.82 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
28.72%
Maks. mevduat yükü:
96.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
451 (50.06%)
Satış işlemleri:
450 (49.94%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.74 EUR
Ortalama kâr:
16.36 EUR
Ortalama zarar:
-17.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-224.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-275.93 EUR (8)
Aylık büyüme:
-6.08%
Yıllık tahmin:
-73.74%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
888.25 EUR
Maksimum:
1 095.61 EUR (180.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.87% (1 095.61 EUR)
Varlığa göre:
2.48% (26.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40. 555
EURUSD. 182
US30mini. 127
GBPUSD. 29
DE40 6
US30mini 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40. -96
EURUSD. -20
US30mini. -573
GBPUSD. -59
DE40 1
US30mini -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40. 224K
EURUSD. -1.8K
US30mini. -260K
GBPUSD. -5.7K
DE40 286
US30mini -5.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.79 EUR
En kötü işlem: -92 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +14.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -224.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXFlat-LiveServer" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Herzlich willkommen,

ich beschäftige mich seit mehr als sechs Jahren mit dem Intraday Handel von Forex und Indizies mit Hilfe der Markttechnik. Da meine Erfolge dabei aufgrund von Emotionalen Entscheidungen eher mittelmäßig waren, habe ich begonnen Expert Advisor zu programmieren die frei von Emotionen bestimmte Strategien für mich umsetzen. Da dies deutlich schneller zum Erfolg geführt hat als meine Bemühungen davor, habe ich mich entschieden mein Handels Konto als Signal zu registrieren.

İnceleme yok
