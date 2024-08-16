- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE40.
|555
|EURUSD.
|182
|US30mini.
|127
|GBPUSD.
|29
|DE40
|6
|US30mini
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE40.
|-96
|EURUSD.
|-20
|US30mini.
|-573
|GBPUSD.
|-59
|DE40
|1
|US30mini
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE40.
|224K
|EURUSD.
|-1.8K
|US30mini.
|-260K
|GBPUSD.
|-5.7K
|DE40
|286
|US30mini
|-5.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXFlat-LiveServer" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Herzlich willkommen,
ich beschäftige mich seit mehr als sechs Jahren mit dem Intraday Handel von Forex und Indizies mit Hilfe der Markttechnik. Da meine Erfolge dabei aufgrund von Emotionalen Entscheidungen eher mittelmäßig waren, habe ich begonnen Expert Advisor zu programmieren die frei von Emotionen bestimmte Strategien für mich umsetzen. Da dies deutlich schneller zum Erfolg geführt hat als meine Bemühungen davor, habe ich mich entschieden mein Handels Konto als Signal zu registrieren.
