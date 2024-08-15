SinyallerBölümler
Renato Takahashi

Robotizz Equilibro Milho CCM

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
58 (46.40%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (53.60%)
En iyi işlem:
1 624.50 BRL
En kötü işlem:
-598.50 BRL
Brüt kâr:
23 679.00 BRL (5 240 pips)
Brüt zarar:
-21 514.50 BRL (4 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 195.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 195.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
70.86%
Maks. mevduat yükü:
32.95%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
66 (52.80%)
Satış işlemleri:
59 (47.20%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
17.32 BRL
Ortalama kâr:
408.26 BRL
Ortalama zarar:
-321.11 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 750.50 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 750.50 BRL (6)
Aylık büyüme:
-5.09%
Yıllık tahmin:
-61.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 116.00 BRL
Maksimum:
4 788.00 BRL (28.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.65% (4 788.00 BRL)
Varlığa göre:
5.20% (796.50 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CCMU25 39
CCMK25 30
CCMH25 19
CCMX24 17
CCMF25 16
CCMU24 2
CCMX25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CCMU25 -1.2K
CCMK25 89
CCMH25 462
CCMX24 256
CCMF25 1.2K
CCMU24 280
CCMX25 -91
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CCMU25 -606
CCMK25 44
CCMH25 234
CCMX24 133
CCMF25 592
CCMU24 142
CCMX25 -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 624.50 BRL
En kötü işlem: -599 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 195.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 750.50 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 19:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 14:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
