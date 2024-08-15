SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LuhueaSinperXAU
Guangquan Huang

LuhueaSinperXAU

Guangquan Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
460 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2016 149%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 655
Kârla kapanan işlemler:
3 037 (65.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 618 (34.76%)
En iyi işlem:
1 115.66 USD
En kötü işlem:
-387.84 USD
Brüt kâr:
9 899.73 USD (549 683 pips)
Brüt zarar:
-6 884.58 USD (379 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (86.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 716.77 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.49%
Maks. mevduat yükü:
93.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
2 474 (53.15%)
Satış işlemleri:
2 181 (46.85%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-160.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-462.70 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.10%
Yıllık tahmin:
-74.02%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.16 USD
Maksimum:
1 014.56 USD (13.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.84% (411.47 USD)
Varlığa göre:
4.49% (91.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 888
EURUSD 863
NDX 741
SP500 617
GBPUSD 593
GDAXI 257
USDJPY 126
EURJPY 117
EURAUD 69
USDCHF 60
GBPAUD 31
USDCAD 29
EURCHF 29
CHFJPY 27
CADJPY 19
GBPCAD 18
GBPJPY 16
XTIUSD 15
AUDUSD 14
AUDCAD 14
CADCHF 14
EURCAD 13
NZDCAD 13
GBPCHF 12
AUDNZD 12
GBPNZD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
USDSGD 7
EURGBP 4
AUDJPY 1
NZDUSD 1
USDTRY 1
EURTRY 1
GBPTRY 1
C 1
WS30 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 1.7K
NDX -29
SP500 11
GBPUSD 20
GDAXI -51
USDJPY -8
EURJPY 20
EURAUD 290
USDCHF 21
GBPAUD -26
USDCAD -18
EURCHF 2
CHFJPY -16
CADJPY 1
GBPCAD -21
GBPJPY 19
XTIUSD -119
AUDUSD 44
AUDCAD -5
CADCHF -2
EURCAD -2
NZDCAD 5
GBPCHF -18
AUDNZD -3
GBPNZD -5
XAGUSD 81
EURNZD 2
USDSGD 1
EURGBP -2
AUDJPY -2
NZDUSD -1
USDTRY 0
EURTRY 2
GBPTRY 17
C 0
WS30 -6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 110K
EURUSD 500
NDX 2.6K
SP500 807
GBPUSD 3.4K
GDAXI -2.1K
USDJPY -711
EURJPY 3.2K
EURAUD 50K
USDCHF 2.5K
GBPAUD -4.9K
USDCAD 235
EURCHF 415
CHFJPY -1.4K
CADJPY 340
GBPCAD -2.6K
GBPJPY 2.2K
XTIUSD -854
AUDUSD 1.9K
AUDCAD -571
CADCHF -86
EURCAD -113
NZDCAD 753
GBPCHF -1.7K
AUDNZD -382
GBPNZD -574
XAGUSD 1.6K
EURNZD 319
USDSGD 199
EURGBP -141
AUDJPY -201
NZDUSD -1
USDTRY 264
EURTRY 2K
GBPTRY -4.8K
C -14
WS30 -7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 115.66 USD
En kötü işlem: -388 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +86.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 263
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.59 × 231
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarketsSC-Live20
0.68 × 22
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live06
0.69 × 522
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
TickmillUK-Live03
0.87 × 90
196 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LuhueaSinperXAU
Ayda 30 USD
149%
0
0
USD
1.9K
USD
460
82%
4 655
65%
0%
1.43
0.65
USD
35%
1:200
