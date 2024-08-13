SinyallerBölümler
Tho Minh Cao

VIP Meta Arbitrage

Tho Minh Cao
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 33%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
280 (54.05%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (45.95%)
En iyi işlem:
528.60 USD
En kötü işlem:
-497.40 USD
Brüt kâr:
11 632.13 USD (95 417 pips)
Brüt zarar:
-9 562.04 USD (76 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (329.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
634.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
5.66%
Maks. mevduat yükü:
62.04%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
259 (50.00%)
Satış işlemleri:
259 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
41.54 USD
Ortalama zarar:
-40.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-443.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.40 USD (1)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
549.32 USD (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.06% (549.32 USD)
Varlığa göre:
0.23% (13.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.s 118
USDJPY.ar 118
XAUUSD.s 61
XAUUSD.ar 61
GBPUSD.ar 22
GBPUSD.s 22
EURUSD.ar 20
EURUSD.s 20
USDCAD.s 17
USDCAD.ar 17
AUDUSD.ar 13
AUDUSD.s 13
NZDUSD.ar 4
NZDUSD.s 4
USDCHF.s 4
USDCHF.ar 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.s 13
USDJPY.ar 266
XAUUSD.s 2.7K
XAUUSD.ar -1.3K
GBPUSD.ar -5
GBPUSD.s 120
EURUSD.ar 5
EURUSD.s 99
USDCAD.s -26
USDCAD.ar 80
AUDUSD.ar -5
AUDUSD.s 111
NZDUSD.ar -136
NZDUSD.s 150
USDCHF.s 31
USDCHF.ar -18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.s -1.7K
USDJPY.ar 6.3K
XAUUSD.s 14K
XAUUSD.ar -4K
GBPUSD.ar 1.3K
GBPUSD.s -248
EURUSD.ar 205
EURUSD.s 691
USDCAD.s -326
USDCAD.ar 1.2K
AUDUSD.ar -219
AUDUSD.s 953
NZDUSD.ar -781
NZDUSD.s 911
USDCHF.s 291
USDCHF.ar -156
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +528.60 USD
En kötü işlem: -497 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +329.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -443.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
