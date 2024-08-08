SinyallerBölümler
Yun Bin Zhang

AUDCAD mading5

Yun Bin Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
74 (67.88%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.11%)
En iyi işlem:
2.32 USD
En kötü işlem:
-0.84 USD
Brüt kâr:
27.50 USD (20 257 pips)
Brüt zarar:
-8.60 USD (8 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (6.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.36 USD (14)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
31.00%
Maks. mevduat yükü:
5.68%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.29
Alış işlemleri:
47 (43.12%)
Satış işlemleri:
62 (56.88%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 USD (3)
Aylık büyüme:
1.43%
Yıllık tahmin:
17.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.28 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.70% (2.28 USD)
Varlığa göre:
19.12% (11.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.32 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

只做AUDCAD，最大订单数5单。

跟单比例：标准账户每500美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每5美金账户资金做0.01手.

自研算法，按上述资金比20年数据测试EA回撤小于30%。

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.13 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
