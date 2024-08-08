- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
74 (67.88%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.11%)
En iyi işlem:
2.32 USD
En kötü işlem:
-0.84 USD
Brüt kâr:
27.50 USD (20 257 pips)
Brüt zarar:
-8.60 USD (8 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (6.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.36 USD (14)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
31.00%
Maks. mevduat yükü:
5.68%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.29
Alış işlemleri:
47 (43.12%)
Satış işlemleri:
62 (56.88%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 USD (3)
Aylık büyüme:
1.43%
Yıllık tahmin:
17.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.28 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.70% (2.28 USD)
Varlığa göre:
19.12% (11.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.32 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
只做AUDCAD，最大订单数5单。
跟单比例：标准账户每500美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每5美金账户资金做0.01手.
自研算法，按上述资金比20年数据测试EA回撤小于30%。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
69
USD
USD
58
100%
109
67%
31%
3.19
0.17
USD
USD
19%
1:500