- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
74 (41.34%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (58.66%)
En iyi işlem:
23.10 USD
En kötü işlem:
-13.43 USD
Brüt kâr:
410.16 USD (49 995 pips)
Brüt zarar:
-352.94 USD (38 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (21.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
33.20%
Maks. mevduat yükü:
59.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
95 (53.07%)
Satış işlemleri:
84 (46.93%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-3.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-65.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.97 USD (11)
Aylık büyüme:
-17.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.84 USD
Maksimum:
74.84 USD (32.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.24% (74.84 USD)
Varlığa göre:
16.15% (32.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|13
|NZDJPY
|12
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|8
|USDJPY
|8
|NZDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|6
|AUDCHF
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|EURUSD
|5
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|GBPCAD
|3
|XTIUSD
|3
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|US500
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-17
|AUDNZD
|-12
|XAUUSD
|90
|NZDJPY
|7
|GBPUSD
|-23
|EURAUD
|20
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|-3
|GBPNZD
|-16
|GBPJPY
|78
|CHFJPY
|-5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|11
|CADJPY
|13
|GBPAUD
|-21
|EURUSD
|-20
|USDCHF
|-28
|AUDCAD
|-3
|EURCAD
|-3
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|-18
|AUDUSD
|-17
|AUDJPY
|-10
|CADCHF
|-7
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|0
|XTIUSD
|6
|EURGBP
|24
|NZDUSD
|-1
|US500
|-2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-2K
|AUDNZD
|-1.9K
|XAUUSD
|8.3K
|NZDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|-2K
|EURAUD
|3.7K
|USDJPY
|2.7K
|NZDCAD
|-456
|GBPNZD
|-2K
|GBPJPY
|11K
|CHFJPY
|-660
|AUDCHF
|927
|EURNZD
|1.8K
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|-3.3K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDCAD
|-251
|EURCAD
|-412
|GBPCHF
|222
|EURJPY
|-2K
|AUDUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADCHF
|-530
|EURCHF
|88
|GBPCAD
|-8
|XTIUSD
|570
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|-122
|US500
|-2K
|NZDCHF
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.10 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +21.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
