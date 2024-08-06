SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SEMI AUTOTRADE EA AI
Muhammad Habibullah Syarifudin

SEMI AUTOTRADE EA AI

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 506%
Maxco-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 609
Kârla kapanan işlemler:
1 438 (89.37%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (10.63%)
En iyi işlem:
16 660.00 USD
En kötü işlem:
-37 470.00 USD
Brüt kâr:
653 253.20 USD (243 544 pips)
Brüt zarar:
-404 422.08 USD (185 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
166 (38 231.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56 894.00 USD (15)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
54.20%
Maks. mevduat yükü:
38.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
949 (58.98%)
Satış işlemleri:
660 (41.02%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
154.65 USD
Ortalama kâr:
454.28 USD
Ortalama zarar:
-2 365.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-47 983.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 983.70 USD (6)
Aylık büyüme:
68.73%
Yıllık tahmin:
833.97%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 219.20 USD
Maksimum:
79 076.90 USD (41.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.71% (79 076.90 USD)
Varlığa göre:
85.78% (63 291.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDz 1298
XAUUSDz 298
EURUSDz 11
USDCADz 1
NZDCADz 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDz 143K
XAUUSDz 106K
EURUSDz -475
USDCADz -101
NZDCADz -54
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDz 27K
XAUUSDz 31K
EURUSDz 413
USDCADz -140
NZDCADz -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 660.00 USD
En kötü işlem: -37 470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +38 231.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -47 983.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Maxco-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

full ea
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 10:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SEMI AUTOTRADE EA AI
Ayda 500 USD
1 506%
0
0
USD
158K
USD
62
82%
1 609
89%
54%
1.61
154.65
USD
86%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.