Al Helal

BD Signal

Al Helal
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
59 (65.55%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (34.44%)
En iyi işlem:
7.48 USD
En kötü işlem:
-7.99 USD
Brüt kâr:
118.47 USD (76 089 pips)
Brüt zarar:
-107.39 USD (154 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.84 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.52%
Maks. mevduat yükü:
47.83%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.75 USD (3)
Aylık büyüme:
8.41%
Yıllık tahmin:
101.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.19 USD
Maksimum:
25.00 USD (20.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.27% (25.00 USD)
Varlığa göre:
27.48% (57.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 28
USDCADm 15
AUDUSDm 12
EURUSDm 9
GBPJPYm 7
GBPUSDm 6
NZDUSDm 3
BTCUSDm 3
AUDJPYm 2
USDCHFm 2
USDJPYm 2
GBPAUDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm -3
USDCADm -14
AUDUSDm 19
EURUSDm 11
GBPJPYm 8
GBPUSDm -5
NZDUSDm 8
BTCUSDm -8
AUDJPYm -1
USDCHFm -6
USDJPYm 0
GBPAUDm 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm -3.4K
USDCADm -2.1K
AUDUSDm 1.5K
EURUSDm 923
GBPJPYm 1.4K
GBPUSDm -783
NZDUSDm 752
BTCUSDm -77K
AUDJPYm -108
USDCHFm -344
USDJPYm 11
GBPAUDm 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.48 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I trade last 12 years. I use sl at every trade. I am low risk trader. 
İnceleme yok
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 05:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BD Signal
13%
0
0
USD
99
USD
7
0%
90
65%
43%
1.10
0.12
USD
27%
1:200
