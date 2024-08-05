- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
59 (65.55%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (34.44%)
En iyi işlem:
7.48 USD
En kötü işlem:
-7.99 USD
Brüt kâr:
118.47 USD (76 089 pips)
Brüt zarar:
-107.39 USD (154 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.84 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.52%
Maks. mevduat yükü:
47.83%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
52 (57.78%)
Satış işlemleri:
38 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.75 USD (3)
Aylık büyüme:
8.41%
Yıllık tahmin:
101.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.19 USD
Maksimum:
25.00 USD (20.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.27% (25.00 USD)
Varlığa göre:
27.48% (57.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|28
|USDCADm
|15
|AUDUSDm
|12
|EURUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|GBPUSDm
|6
|NZDUSDm
|3
|BTCUSDm
|3
|AUDJPYm
|2
|USDCHFm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPAUDm
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSDm
|-3
|USDCADm
|-14
|AUDUSDm
|19
|EURUSDm
|11
|GBPJPYm
|8
|GBPUSDm
|-5
|NZDUSDm
|8
|BTCUSDm
|-8
|AUDJPYm
|-1
|USDCHFm
|-6
|USDJPYm
|0
|GBPAUDm
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSDm
|-3.4K
|USDCADm
|-2.1K
|AUDUSDm
|1.5K
|EURUSDm
|923
|GBPJPYm
|1.4K
|GBPUSDm
|-783
|NZDUSDm
|752
|BTCUSDm
|-77K
|AUDJPYm
|-108
|USDCHFm
|-344
|USDJPYm
|11
|GBPAUDm
|335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.48 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I trade last 12 years. I use sl at every trade. I am low risk trader.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
13%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
7
0%
90
65%
43%
1.10
0.12
USD
USD
27%
1:200