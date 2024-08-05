- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 666
Kârla kapanan işlemler:
3 834 (82.16%)
Zararla kapanan işlemler:
832 (17.83%)
En iyi işlem:
16 179.76 USD
En kötü işlem:
-5 300.00 USD
Brüt kâr:
243 942.67 USD (1 082 454 pips)
Brüt zarar:
-115 815.52 USD (925 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (265.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 197.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
80.55%
Maks. mevduat yükü:
35.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
9.84
Alış işlemleri:
4 665 (99.98%)
Satış işlemleri:
1 (0.02%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
27.46 USD
Ortalama kâr:
63.63 USD
Ortalama zarar:
-139.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13 015.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 015.40 USD (4)
Aylık büyüme:
26.30%
Yıllık tahmin:
321.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13 015.40 USD (20.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (13 015.40 USD)
Varlığa göre:
81.56% (15 703.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4658
|archived
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|104K
|archived
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|157K
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Hi Friends,
I am trading on Gold, use grid strategy
Happy profit.......
İnceleme yok
