Sutrisno

Gold Grid XAU

Sutrisno
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
1 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6 180%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 666
Kârla kapanan işlemler:
3 834 (82.16%)
Zararla kapanan işlemler:
832 (17.83%)
En iyi işlem:
16 179.76 USD
En kötü işlem:
-5 300.00 USD
Brüt kâr:
243 942.67 USD (1 082 454 pips)
Brüt zarar:
-115 815.52 USD (925 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (265.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 197.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
80.55%
Maks. mevduat yükü:
35.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
9.84
Alış işlemleri:
4 665 (99.98%)
Satış işlemleri:
1 (0.02%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
27.46 USD
Ortalama kâr:
63.63 USD
Ortalama zarar:
-139.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13 015.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 015.40 USD (4)
Aylık büyüme:
26.30%
Yıllık tahmin:
321.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13 015.40 USD (20.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (13 015.40 USD)
Varlığa göre:
81.56% (15 703.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4658
archived 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 104K
archived 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 157K
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 179.76 USD
En kötü işlem: -5 300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +265.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 015.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
Hi Friends,


I am trading on Gold, use grid strategy


Happy profit.......

İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.