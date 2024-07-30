SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Oil Running
Adison Lorkittikul

Oil Running

Adison Lorkittikul
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 136%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
355
Kârla kapanan işlemler:
351 (98.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.13%)
En iyi işlem:
43.65 USD
En kötü işlem:
-16.60 USD
Brüt kâr:
1 352.12 USD (27 807 pips)
Brüt zarar:
-48.22 USD (974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
158 (582.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.89 USD (158)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
89.72%
Maks. mevduat yükü:
2.82%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
27.05
Alış işlemleri:
355 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
28.04
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.20 USD (3)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
38.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.20 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.72% (48.20 USD)
Varlığa göre:
40.56% (805.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.65 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 158
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +582.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Grid Running Strategy on Oil Cash.
All positions are set in the zones related to high volume of open interests and Fibonacci.
Each position will be closed after reaching 1% profit and trailing stop after that.
Manual trade with money management.


İnceleme yok
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 18:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Oil Running
Ayda 40 USD
136%
0
0
USD
1.1K
USD
94
0%
355
98%
90%
28.04
3.67
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.