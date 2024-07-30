- Büyüme
İşlemler:
355
Kârla kapanan işlemler:
351 (98.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (1.13%)
En iyi işlem:
43.65 USD
En kötü işlem:
-16.60 USD
Brüt kâr:
1 352.12 USD (27 807 pips)
Brüt zarar:
-48.22 USD (974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
158 (582.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.89 USD (158)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
89.72%
Maks. mevduat yükü:
2.82%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
27.05
Alış işlemleri:
355 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
28.04
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.20 USD (3)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
38.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.20 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.72% (48.20 USD)
Varlığa göre:
40.56% (805.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|OILCash
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|OILCash
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|OILCash
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +43.65 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 158
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +582.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Grid Running Strategy on Oil Cash.
All positions are set in the zones related to high volume of open interests and Fibonacci.
Each position will be closed after reaching 1% profit and trailing stop after that.
Manual trade with money management.
İnceleme yok
