|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
Net yapısı ve güçlü sinir ağı ile Uzman Danışmanımız Pattaya GPT'ye hoş geldiniz.
Otomatik Lot (Autolot): 220 $ / 0.01 lot – dinamik ayarlama
Kazanç Katsayısı: 1.2× – 5. pozisyondan itibaren aktif
Stop Loss: Normal (düşük seviyede)
Hedef Kâr: Yıllık x5
Maksimum Çekilme: %30’un altında
GBPUSD paritesi tercih ediliyor:
Birleşik Krallık, güçlü ekonomisi ve istikrarlı finans merkeziyle bize en elverişli ticaret koşullarını sunmaktadır. İngiliz Sterlini, sağlam bir yasal ve düzenleyici altyapıdan faydalanır. Pattaya GPT, bu istikrarı ve piyasa dinamizmini kullanarak hassas ve kârlı işlem kararları alır.
Kâr Optimizasyon Teknolojisi:
- İşlem Sınırlandırıcısı (Limiter): İşlem sayısını düşük, işlem kalitesini ise yüksek tutar.
- Otomatik Ağırlıklandırma: Piyasa hareketlerine göre tepkiler verir, göstergelerin ağırlığını günlük olarak yeniden ayarlar.
- Kapanış Sinyali Eğitimi: Her hareketi izler ve işlemleri en uygun zamanda kapatır.
- Stratejik Son Hamle: Sadece yön teyit edildiğinde ve tüm giriş koşulları sağlandığında pozisyon açar.
