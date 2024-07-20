Net yapısı ve güçlü sinir ağı ile Uzman Danışmanımız Pattaya GPT'ye hoş geldiniz.





Otomatik Lot (Autolot): 220 $ / 0.01 lot – dinamik ayarlama

Kazanç Katsayısı: 1.2× – 5. pozisyondan itibaren aktif

Stop Loss: Normal (düşük seviyede)

Hedef Kâr: Yıllık x5

Maksimum Çekilme: %30’un altında



GBPUSD paritesi tercih ediliyor:

Birleşik Krallık, güçlü ekonomisi ve istikrarlı finans merkeziyle bize en elverişli ticaret koşullarını sunmaktadır. İngiliz Sterlini, sağlam bir yasal ve düzenleyici altyapıdan faydalanır. Pattaya GPT, bu istikrarı ve piyasa dinamizmini kullanarak hassas ve kârlı işlem kararları alır.



Kâr Optimizasyon Teknolojisi:

İşlem Sınırlandırıcısı (Limiter): İşlem sayısını düşük, işlem kalitesini ise yüksek tutar.

İşlem sayısını düşük, işlem kalitesini ise yüksek tutar. Otomatik Ağırlıklandırma: Piyasa hareketlerine göre tepkiler verir, göstergelerin ağırlığını günlük olarak yeniden ayarlar.

Piyasa hareketlerine göre tepkiler verir, göstergelerin ağırlığını günlük olarak yeniden ayarlar. Kapanış Sinyali Eğitimi: Her hareketi izler ve işlemleri en uygun zamanda kapatır.

Her hareketi izler ve işlemleri en uygun zamanda kapatır. Stratejik Son Hamle: Sadece yön teyit edildiğinde ve tüm giriş koşulları sağlandığında pozisyon açar.

“Başarılı ticaretin sırrı; bitmeyen, dinmek bilmeyen ve doyumsuz bir bilgi ve öğrenme arzusudur.” Pattaya GPT piyasa hareketlerini analiz eder, sinyalleri yeniden değerlendirir ve en uygun olasılığı bekler. Sistem piyasada işlem yaparken siz de hayatın keyfini çıkarabilirsiniz. Mutlu işlemler! Paul Tudor Jones bir keresinde şöyle demişti:Pattaya GPT piyasa hareketlerini analiz eder, sinyalleri yeniden değerlendirir ve en uygun olasılığı bekler. Sistem piyasada işlem yaparken siz de hayatın keyfini çıkarabilirsiniz. Mutlu işlemler!



