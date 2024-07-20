SinyallerBölümler
Konstantin Stratigenas

Pattaya GTrader

Konstantin Stratigenas
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
411 (69.19%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (30.81%)
En iyi işlem:
130.50 USD
En kötü işlem:
-114.22 USD
Brüt kâr:
1 737.77 USD (85 825 pips)
Brüt zarar:
-1 487.69 USD (85 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (35.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
69.96%
Maks. mevduat yükü:
130.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
185 (31.14%)
Satış işlemleri:
409 (68.86%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-79.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.52 USD (13)
Aylık büyüme:
35.24%
Yıllık tahmin:
427.63%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
133.89 USD
Maksimum:
291.66 USD (44.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.96% (291.84 USD)
Varlığa göre:
84.58% (454.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 250
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.50 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +35.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 daha fazla...
Net yapısı ve güçlü sinir ağı ile Uzman Danışmanımız Pattaya GPT'ye hoş geldiniz.


Otomatik Lot (Autolot): 220 $ / 0.01 lot – dinamik ayarlama
Kazanç Katsayısı: 1.2× – 5. pozisyondan itibaren aktif
Stop Loss: Normal (düşük seviyede)
Hedef Kâr: Yıllık x5
Maksimum Çekilme: %30’un altında

GBPUSD paritesi tercih ediliyor:
Birleşik Krallık, güçlü ekonomisi ve istikrarlı finans merkeziyle bize en elverişli ticaret koşullarını sunmaktadır. İngiliz Sterlini, sağlam bir yasal ve düzenleyici altyapıdan faydalanır. Pattaya GPT, bu istikrarı ve piyasa dinamizmini kullanarak hassas ve kârlı işlem kararları alır.

Kâr Optimizasyon Teknolojisi:

  • İşlem Sınırlandırıcısı (Limiter): İşlem sayısını düşük, işlem kalitesini ise yüksek tutar.
  • Otomatik Ağırlıklandırma: Piyasa hareketlerine göre tepkiler verir, göstergelerin ağırlığını günlük olarak yeniden ayarlar.
  • Kapanış Sinyali Eğitimi: Her hareketi izler ve işlemleri en uygun zamanda kapatır.
  • Stratejik Son Hamle: Sadece yön teyit edildiğinde ve tüm giriş koşulları sağlandığında pozisyon açar.
Paul Tudor Jones bir keresinde şöyle demişti:
“Başarılı ticaretin sırrı; bitmeyen, dinmek bilmeyen ve doyumsuz bir bilgi ve öğrenme arzusudur.”
Pattaya GPT piyasa hareketlerini analiz eder, sinyalleri yeniden değerlendirir ve en uygun olasılığı bekler. Sistem piyasada işlem yaparken siz de hayatın keyfini çıkarabilirsiniz. Mutlu işlemler!


İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
