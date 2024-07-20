- Büyüme
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
246 (69.10%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (30.90%)
En iyi işlem:
320.38 USD
En kötü işlem:
-171.36 USD
Brüt kâr:
12 753.64 USD (52 890 pips)
Brüt zarar:
-5 290.46 USD (25 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (940.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
940.64 USD (21)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
42.55%
Maks. mevduat yükü:
10.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
18.25
Alış işlemleri:
158 (44.38%)
Satış işlemleri:
198 (55.62%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
20.96 USD
Ortalama kâr:
51.84 USD
Ortalama zarar:
-48.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-288.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.16 USD (3)
Aylık büyüme:
4.10%
Yıllık tahmin:
49.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.48 USD
Maksimum:
408.98 USD (3.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.86% (408.98 USD)
Varlığa göre:
18.02% (2 690.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|169
|AUDNZD
|105
|AUDCAD
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|3.8K
|AUDNZD
|1.6K
|AUDCAD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|2.9K
|AUDCAD
|7.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +320.38 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +940.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -288.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RallyvilleMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
