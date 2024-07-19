SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PappaBear2
Valentin-ioan Varga

PappaBear2

Valentin-ioan Varga
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 28%
EarnBroker-NoDealingDesk
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 088
Kârla kapanan işlemler:
713 (65.53%)
Zararla kapanan işlemler:
375 (34.47%)
En iyi işlem:
243.76 EUR
En kötü işlem:
-163.29 EUR
Brüt kâr:
4 749.85 EUR (168 204 pips)
Brüt zarar:
-2 858.74 EUR (118 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (38.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
319.88 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.11
Alış işlemleri:
556 (51.10%)
Satış işlemleri:
532 (48.90%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.74 EUR
Ortalama kâr:
6.66 EUR
Ortalama zarar:
-7.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-205.61 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-265.89 EUR (9)
Aylık büyüme:
-1.40%
Yıllık tahmin:
-16.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.04 EUR
Maksimum:
265.89 EUR (4.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.76% (265.89 EUR)
Varlığa göre:
26.47% (2 565.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.cfd 725
AUDCAD. 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.cfd 1.4K
AUDCAD. 774
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.cfd 47K
AUDCAD. 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +243.76 EUR
En kötü işlem: -163 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +38.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -205.61 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EarnBroker-NoDealingDesk" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I use proven algo trading strategies that I constantly adapt to the market. I am looking for as constant a return as possible with as little drawdown as possible.
İnceleme yok
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 15:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.19 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.19 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PappaBear2
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
8K
EUR
65
100%
1 088
65%
100%
1.66
1.74
EUR
26%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.