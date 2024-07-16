SinyallerBölümler
Chuanqi Zheng

CNHN12

Chuanqi Zheng
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 10%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
451
Kârla kapanan işlemler:
222 (49.22%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (50.78%)
En iyi işlem:
195.34 USD
En kötü işlem:
-97.39 USD
Brüt kâr:
7 265.17 USD (108 914 pips)
Brüt zarar:
-7 116.46 USD (104 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (218.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
393.37 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
51.89%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
341 (75.61%)
Satış işlemleri:
110 (24.39%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
32.73 USD
Ortalama zarar:
-31.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-293.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.69 USD (9)
Aylık büyüme:
-7.03%
Yıllık tahmin:
-85.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
315.82 USD
Maksimum:
931.47 USD (90.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.48% (931.47 USD)
Varlığa göre:
10.25% (186.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 451
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +195.34 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +218.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
AirTradeMarket-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 3
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
XMTrading-Real 48
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
92 daha fazla...
İnceleme yok
