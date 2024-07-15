- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 011
Kârla kapanan işlemler:
638 (63.10%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (36.89%)
En iyi işlem:
370.04 USD
En kötü işlem:
-203.88 USD
Brüt kâr:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Brüt zarar:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (175.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
920.61 USD (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
93.87%
Maks. mevduat yükü:
3.20%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
6.23
Alış işlemleri:
638 (63.11%)
Satış işlemleri:
373 (36.89%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
20.73 USD
Ortalama zarar:
-15.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-89.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.34 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-1.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.23 USD
Maksimum:
1 207.48 USD (5.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.12% (1 207.48 USD)
Varlığa göre:
49.62% (6 773.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|427
|USTEC
|82
|LTCUSD
|39
|XAUUSD
|13
|SOLUSD
|11
|DOGUSD
|9
|STOXX50
|4
|US500
|3
|XRPUSD
|1
|GBPUSD
|1
|UK100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|8.9K
|USTEC
|1.5K
|LTCUSD
|515
|XAUUSD
|-28
|SOLUSD
|-221
|DOGUSD
|-57
|STOXX50
|-4
|US500
|12
|XRPUSD
|0
|GBPUSD
|0
|UK100
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|2.7M
|USTEC
|1.4M
|LTCUSD
|24K
|XAUUSD
|-2.4K
|SOLUSD
|-2M
|DOGUSD
|-30K
|STOXX50
|-400
|US500
|7.3K
|XRPUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|24
|UK100
|-39
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +370.04 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 278
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 8123
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 59
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 470
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.40 × 174
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
Slow but safe
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
37%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
67
0%
1 011
63%
94%
2.31
7.43
USD
USD
50%
1:100