Dmytro Kovalov

M

Dmytro Kovalov
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 011
Kârla kapanan işlemler:
638 (63.10%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (36.89%)
En iyi işlem:
370.04 USD
En kötü işlem:
-203.88 USD
Brüt kâr:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Brüt zarar:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (175.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
920.61 USD (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
93.87%
Maks. mevduat yükü:
3.20%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
6.23
Alış işlemleri:
638 (63.11%)
Satış işlemleri:
373 (36.89%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
20.73 USD
Ortalama zarar:
-15.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-89.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.34 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-1.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.23 USD
Maksimum:
1 207.48 USD (5.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.12% (1 207.48 USD)
Varlığa göre:
49.62% (6 773.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 427
USTEC 82
LTCUSD 39
XAUUSD 13
SOLUSD 11
DOGUSD 9
STOXX50 4
US500 3
XRPUSD 1
GBPUSD 1
UK100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 8.9K
USTEC 1.5K
LTCUSD 515
XAUUSD -28
SOLUSD -221
DOGUSD -57
STOXX50 -4
US500 12
XRPUSD 0
GBPUSD 0
UK100 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 2.7M
USTEC 1.4M
LTCUSD 24K
XAUUSD -2.4K
SOLUSD -2M
DOGUSD -30K
STOXX50 -400
US500 7.3K
XRPUSD -2.7K
GBPUSD 24
UK100 -39
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +370.04 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 278
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 8123
ICMarketsEU-MT5-5
2.17 × 59
FusionMarkets-Live
2.30 × 470
ICMarketsEU-MT5-4
2.40 × 174
Axiory-Live
2.53 × 206
73 daha fazla...
Slow but safe
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.