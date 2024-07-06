SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / J2 Blackbox BBLKS
Kwok Leong Ng

J2 Blackbox BBLKS

Kwok Leong Ng
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 184%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 739
Kârla kapanan işlemler:
1 257 (72.28%)
Zararla kapanan işlemler:
482 (27.72%)
En iyi işlem:
151.65 USD
En kötü işlem:
-65.58 USD
Brüt kâr:
6 114.80 USD (275 426 pips)
Brüt zarar:
-3 789.17 USD (266 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (57.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.86 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.90%
Maks. mevduat yükü:
19.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.88
Alış işlemleri:
877 (50.43%)
Satış işlemleri:
862 (49.57%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
4.86 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-90.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.15 USD (5)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
28.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
295.24 USD (6.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.56% (295.24 USD)
Varlığa göre:
48.86% (863.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 244
EURGBP 242
EURCHF 241
EURJPY 222
GBPCAD 182
AUDNZD 119
EURUSD 100
CADCHF 67
EURAUD 64
CHFJPY 62
EURCAD 49
GBPNZD 45
AUDCHF 34
USDCAD 28
USDCHF 21
NZDCAD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 285
EURGBP 260
EURCHF 517
EURJPY 251
GBPCAD 121
AUDNZD 159
EURUSD 261
CADCHF 147
EURAUD 58
CHFJPY 71
EURCAD -13
GBPNZD -6
AUDCHF 84
USDCAD 27
USDCHF 80
NZDCAD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
EURGBP -5.2K
EURCHF 19K
EURJPY 3K
GBPCAD -8.2K
AUDNZD 2.7K
EURUSD 3.4K
CADCHF 6.8K
EURAUD 6.3K
CHFJPY -488
EURCAD -12K
GBPNZD -8.8K
AUDCHF -486
USDCAD -7.5K
USDCHF 1.7K
NZDCAD -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.65 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +57.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
MBTrading-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 13
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.85 × 46
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Demo01
0.94 × 31
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2182
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ICMarkets-Live18
1.40 × 247
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
Pepperstone-Edge01
1.64 × 338
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
182 daha fazla...
J2 Default Automate
İnceleme yok
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 01:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
J2 Blackbox BBLKS
Ayda 30 USD
184%
0
0
USD
2K
USD
64
100%
1 739
72%
94%
1.61
1.34
USD
49%
1:500
Kopyala

