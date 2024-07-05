- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
4 660
Kârla kapanan işlemler:
2 930 (62.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 730 (37.12%)
En iyi işlem:
935.33 USD
En kötü işlem:
-557.96 USD
Brüt kâr:
19 516.02 USD (16 438 664 pips)
Brüt zarar:
-18 701.91 USD (22 424 033 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (413.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 682.57 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
97.03%
Maks. mevduat yükü:
26.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
2 656 (57.00%)
Satış işlemleri:
2 004 (43.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-10.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-672.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 730.95 USD (21)
Aylık büyüme:
11.46%
Yıllık tahmin:
139.06%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 441.78 USD
Maksimum:
2 850.49 USD (188.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.66% (2 622.55 USD)
Varlığa göre:
47.65% (1 397.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|684
|AUDCAD.ecn
|599
|EURUSD.ecn
|546
|BTCUSD.ecn
|516
|EURCHF.ecn
|291
|USDCAD.ecn
|213
|GBPUSD.ecn
|195
|EURAUD.ecn
|165
|EURJPY.ecn
|140
|CHFJPY.ecn
|137
|GBPCAD.ecn
|134
|USDJPY.ecn
|121
|EURNZD.ecn
|117
|AUDUSD.ecn
|113
|NZDUSD.ecn
|84
|EURCAD.ecn
|76
|GBPJPY.ecn
|75
|GBPAUD.ecn
|50
|AUDJPY.ecn
|48
|NZDCAD.ecn
|46
|GBPNZD.ecn
|46
|CADJPY.ecn
|45
|EURGBP.ecn
|37
|NZDJPY.ecn
|34
|NZDCHF.ecn
|29
|GBPCHF.ecn
|24
|USDCHF.ecn
|19
|CADCHF.ecn
|12
|AUDCHF.ecn
|11
|AUDNZD.ecn
|10
|META
|7
|NFLX
|6
|V
|6
|TSLA
|4
|XAUAUD.ecn
|3
|GS
|3
|AAPL
|2
|MSFT
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|2.9K
|AUDCAD.ecn
|-270
|EURUSD.ecn
|249
|BTCUSD.ecn
|-1.6K
|EURCHF.ecn
|-350
|USDCAD.ecn
|-113
|GBPUSD.ecn
|-46
|EURAUD.ecn
|303
|EURJPY.ecn
|-127
|CHFJPY.ecn
|123
|GBPCAD.ecn
|344
|USDJPY.ecn
|-211
|EURNZD.ecn
|170
|AUDUSD.ecn
|-211
|NZDUSD.ecn
|2
|EURCAD.ecn
|79
|GBPJPY.ecn
|-165
|GBPAUD.ecn
|13
|AUDJPY.ecn
|50
|NZDCAD.ecn
|25
|GBPNZD.ecn
|8
|CADJPY.ecn
|-15
|EURGBP.ecn
|43
|NZDJPY.ecn
|-64
|NZDCHF.ecn
|134
|GBPCHF.ecn
|-5
|USDCHF.ecn
|-150
|CADCHF.ecn
|72
|AUDCHF.ecn
|-17
|AUDNZD.ecn
|-13
|META
|59
|NFLX
|-512
|V
|61
|TSLA
|-90
|XAUAUD.ecn
|-8
|GS
|88
|AAPL
|52
|MSFT
|7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|226K
|AUDCAD.ecn
|-5K
|EURUSD.ecn
|28K
|BTCUSD.ecn
|-6.9M
|EURCHF.ecn
|-58K
|USDCAD.ecn
|-10K
|GBPUSD.ecn
|3K
|EURAUD.ecn
|13K
|EURJPY.ecn
|-17K
|CHFJPY.ecn
|29K
|GBPCAD.ecn
|20K
|USDJPY.ecn
|-31K
|EURNZD.ecn
|32K
|AUDUSD.ecn
|-16K
|NZDUSD.ecn
|1.1K
|EURCAD.ecn
|9.7K
|GBPJPY.ecn
|-20K
|GBPAUD.ecn
|2.8K
|AUDJPY.ecn
|10K
|NZDCAD.ecn
|2.6K
|GBPNZD.ecn
|2.1K
|CADJPY.ecn
|-2.2K
|EURGBP.ecn
|3.3K
|NZDJPY.ecn
|-5.8K
|NZDCHF.ecn
|5.6K
|GBPCHF.ecn
|-301
|USDCHF.ecn
|-6.5K
|CADCHF.ecn
|832
|AUDCHF.ecn
|-2K
|AUDNZD.ecn
|-1.3K
|META
|360
|NFLX
|-4.0K
|V
|189
|TSLA
|-212
|XAUAUD.ecn
|-843
|GS
|177
|AAPL
|21
|MSFT
|11
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
En iyi işlem: +935.33 USD
En kötü işlem: -558 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +413.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -672.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Using various Bots with solid back testing of at least 3 years. Aims to produce at least 10%.
