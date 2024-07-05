SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pi Investments MT5 Bot Trader
Francois Petrus Canosci

Pi Investments MT5 Bot Trader

Francois Petrus Canosci
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 123%
JustMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 660
Kârla kapanan işlemler:
2 930 (62.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 730 (37.12%)
En iyi işlem:
935.33 USD
En kötü işlem:
-557.96 USD
Brüt kâr:
19 516.02 USD (16 438 664 pips)
Brüt zarar:
-18 701.91 USD (22 424 033 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (413.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 682.57 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
97.03%
Maks. mevduat yükü:
26.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
2 656 (57.00%)
Satış işlemleri:
2 004 (43.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-10.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-672.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 730.95 USD (21)
Aylık büyüme:
11.46%
Yıllık tahmin:
139.06%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 441.78 USD
Maksimum:
2 850.49 USD (188.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.66% (2 622.55 USD)
Varlığa göre:
47.65% (1 397.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 684
AUDCAD.ecn 599
EURUSD.ecn 546
BTCUSD.ecn 516
EURCHF.ecn 291
USDCAD.ecn 213
GBPUSD.ecn 195
EURAUD.ecn 165
EURJPY.ecn 140
CHFJPY.ecn 137
GBPCAD.ecn 134
USDJPY.ecn 121
EURNZD.ecn 117
AUDUSD.ecn 113
NZDUSD.ecn 84
EURCAD.ecn 76
GBPJPY.ecn 75
GBPAUD.ecn 50
AUDJPY.ecn 48
NZDCAD.ecn 46
GBPNZD.ecn 46
CADJPY.ecn 45
EURGBP.ecn 37
NZDJPY.ecn 34
NZDCHF.ecn 29
GBPCHF.ecn 24
USDCHF.ecn 19
CADCHF.ecn 12
AUDCHF.ecn 11
AUDNZD.ecn 10
META 7
NFLX 6
V 6
TSLA 4
XAUAUD.ecn 3
GS 3
AAPL 2
MSFT 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 2.9K
AUDCAD.ecn -270
EURUSD.ecn 249
BTCUSD.ecn -1.6K
EURCHF.ecn -350
USDCAD.ecn -113
GBPUSD.ecn -46
EURAUD.ecn 303
EURJPY.ecn -127
CHFJPY.ecn 123
GBPCAD.ecn 344
USDJPY.ecn -211
EURNZD.ecn 170
AUDUSD.ecn -211
NZDUSD.ecn 2
EURCAD.ecn 79
GBPJPY.ecn -165
GBPAUD.ecn 13
AUDJPY.ecn 50
NZDCAD.ecn 25
GBPNZD.ecn 8
CADJPY.ecn -15
EURGBP.ecn 43
NZDJPY.ecn -64
NZDCHF.ecn 134
GBPCHF.ecn -5
USDCHF.ecn -150
CADCHF.ecn 72
AUDCHF.ecn -17
AUDNZD.ecn -13
META 59
NFLX -512
V 61
TSLA -90
XAUAUD.ecn -8
GS 88
AAPL 52
MSFT 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn 226K
AUDCAD.ecn -5K
EURUSD.ecn 28K
BTCUSD.ecn -6.9M
EURCHF.ecn -58K
USDCAD.ecn -10K
GBPUSD.ecn 3K
EURAUD.ecn 13K
EURJPY.ecn -17K
CHFJPY.ecn 29K
GBPCAD.ecn 20K
USDJPY.ecn -31K
EURNZD.ecn 32K
AUDUSD.ecn -16K
NZDUSD.ecn 1.1K
EURCAD.ecn 9.7K
GBPJPY.ecn -20K
GBPAUD.ecn 2.8K
AUDJPY.ecn 10K
NZDCAD.ecn 2.6K
GBPNZD.ecn 2.1K
CADJPY.ecn -2.2K
EURGBP.ecn 3.3K
NZDJPY.ecn -5.8K
NZDCHF.ecn 5.6K
GBPCHF.ecn -301
USDCHF.ecn -6.5K
CADCHF.ecn 832
AUDCHF.ecn -2K
AUDNZD.ecn -1.3K
META 360
NFLX -4.0K
V 189
TSLA -212
XAUAUD.ecn -843
GS 177
AAPL 21
MSFT 11
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +935.33 USD
En kötü işlem: -558 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +413.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -672.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Using various Bots with solid back testing of at least 3 years. Aims to produce at least 10%.
İnceleme yok
2025.08.13 22:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pi Investments MT5 Bot Trader
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
6.4K
USD
94
97%
4 660
62%
97%
1.04
0.17
USD
89%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.